«كرنفال القرية العالمية».. ألعاب غير محدودة ترفع سقف التحديات

ترفع القرية العالمية مستوى المتعة هذا الموسم، مع نسخة أكثر إشراقاً وجرأة من كرنفال، وتجمع بين ألعاب جديدة وتجارب محبوبة عادت من جديد ومغامرات تفاعلية تناسب مختلف الأعمار. وتقدم الوجهة مساحة مثالية للعائلات والأصدقاء وعشاق المغامرة، مع مزيج متوازن من الألعاب السريعة والتجارب الخفيفة المخصصة للصغار، حيث يمنح كل حضور لحظات ممتعة وذكريات تستمر طويلاً.

واعتباراً من أمس أتيح للضيوف الاستمتاع بأيام مملوءة بالمرح مع عرض كرنفال المتوافر لمدة محدودة، للاستمتاع بجميع ألعاب القرية العالمية مقابل 99 درهماً فقط.

وتضيف القرية العالمية مزيداً من الحماس إلى الموسم مع إطلاق خمس ألعاب جديدة كلياً، تقدم كل منها تجربة مختلفة تناسب العائلات وعشاق المغامرة على حد سواء. تنطلق المغامرة مع «تورونتو تورنيدو»، وهي تجربة حافلة بالدوران والانطلاق المستوحى من حيوية واحدة من أشهر المدن الكندية، وتقدم لعبة «كيب قلايدرز» التحليق في السماء بحركات انسيابية واندفاعات مشوقة. ويستمتع الباحثون عن السرعة بتجربة «ريو روكيت»، اللعبة السريعة المستوحاة من الأجواء النابضة بالحياة في البرازيل. وتمنح «ديزيرت داشرز» جرعة إضافية من المرح عبر سباقات سريعة وإيقاع مملوء بالطاقة. أما «يورك بايكس» فتمنح الضيوف تجربة مختلفة، حيث يقودهم التفاعل والحركة إلى ارتفاعات جديدة عبر صعود عمودي يجمع بين المرح والحماس.

ويُشكّل نشاط الرحالة الصغار محوراً أساسياً في برنامج هذا الموسم، حيث تم افتتاحه ليقدم تجربة مصممة خصيصاً لضيوف الوجهة الصغار. ويأخذ هذا الركن الداخلي الجديد الأطفال في عالم مملوء بالخيال والاستكشاف واللعب، مع مسارات تحدٍ متعددة المستويات، وهياكل للتسلق ومنزلقات وأنفاق وتصاميم مضيئة تضفي طابعاً بصرياً نابضاً بالحياة.

ويمكن للضيوف إعادة اكتشاف مجموعة من الوجهات المفضلة التي تحظى بشعبية واسعة، بما في ذلك عجلة المهرجانات الشهيرة، التي توفر إطلالات بانورامية خلّابة على أرجاء الوجهة وتُعد موقعاً مثالياً لالتقاط صور لا تُنسى.