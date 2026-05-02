500 علامة تجارية تدعم «فخورين بالإمارات» وردّ الجميل للمجتمع

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إطلاق فعاليات وعروض ترويجية ضمن حملة «فخورين بالإمارات» في جميع أنحاء دبي، وذلك بمشاركة أبرز العلامات التجارية ووجهات التسوق للاحتفاء بقيم العطاء والتضامن والوحدة والعزة، وتقدير إسهامات سكّان وزوّار المدينة. تستمر المبادرة حتى 21 مايو المقبل، وتجمع تحت مظلتها أكثر من 500 علامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية في دبي، لتقديم تجارب تسوق فريدة وعروض حصرية وفعاليات مميزة، تقديراً للمجتمع المتماسك. كما أنها تتيح للمتسوقين فرصةً للاستفادة من عروض حصرية وتجارب تسوق لمدة محدودة في أبرز وجهات التسوق في دبي.

وقال مساعد نائب الرئيس - إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة محمد فراس عريقات: «نعتز بدعم مبادرة (فخورين بالإمارات) ورد الجميل للمجتمع المحلي، والتعبير عن تقديرنا له، حيث تتضافر الجهود بين العلامات التجارية ومراكز التسوق والوجهات العائلية في دبي، لإضفاء قيمة مميزة وإطلاق تجارب استثنائية. ويمكن للمتسوقين في جميع أنحاء المدينة المشاركة في هذه الحملة التي تتضمن تجارب متنوعة، بدءاً من التخفيضات الكبرى وفعاليات العلامات التجارية وصولاً إلى تجارب الحياة العصرية، وزيارة مناطق الجذب الرئيسة، ليكون الوقت الأمثل للاستمتاع بتجارب استثنائية في دبي».