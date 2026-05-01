عيد ميلاد يتحول الى مأساة.. قتل 3 من أصدقائه بسبب مزحة ثقيلة

تحوّل احتفال بعيد ميلاد في بولاندشهر بالهند إلى مأساة، بعد أن أطلق صاحب الحفل النار على ثلاثة من أصدقائه وأرداهم قتلى، بسبب مزاحهم وتلطيخهم وجهه بكعكة الميلاد.

ويُعدّ تلطيخ الوجوه بالكعكة في أعياد الميلاد تقليدًا شائعًا، إلا أن هذا التصرف لم يرق لصاحب المناسبة. ووفقًا لمحطة NDTV، وقعت الحادثة في نادٍ رياضي ببلدة خورجا في بولاندشهر، حيث كان الشاب جيتو سايني يحتفل بعيد ميلاده برفقة عدد من أصدقائه.

وعند تقديم الكعكة، قام بعض أصدقائه بتلطيخ وجهه بها على سبيل المزاح، غير أن هذه اللفتة قوبلت برد فعل غاضب وغير متوقع.

وبحسب شهود عيان، دخل جيتو، البالغ من العمر 33 عامًا، في مشادة كلامية حادة أصدقائه بسبب ما حدث، قبل أن يغادر المكان غاضبًا. وبعد فترة قصيرة، عاد برفقة مجموعة من الأشخاص وكان بحوزته سلاح مرخّص.

وبمجرد عودته، يُزعم أنه أطلق النار على الرجال الثلاثة الذين تشاجر معهم سابقًا، قبل أن يتمكن أي منهم من الرد. وخلال حالة الذعر التي أعقبت الحادث، فرّ هو ومرافقوه من المكان، ولا يزالون فارّين من العدالة.

وعلى الفور، توجهت الشرطة إلى موقع الحادث، حيث نُقل المصابون إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن يُعلن عن وفاتهم، بحسب ما صرّح به أنتريش جاين من شرطة خورجا ناجار لوكالة أنباء ANI.

وقد تم احتجاز أكثر من 15 شخصًا لاستجوابهم، فيما لا يزال المشتبه به الرئيسي، جيتو سايني، طليقًا.