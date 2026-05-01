موسيقى صاخبة تقتل 140 دجاجة

قدّم مربي دواجن في الهند شكوى بعد نفوق 140 دجاجة في مزرعته خوفا، بسبب "الموسيقى الصاخبة" خلال حفل زفاف أُقيم بالقرب من منزله.

ففي 25 أبريل، أُقيم حفل زفاف في ولاية أوتار براديش لابنة بابان فيشواكارما، أحد سكان المنطقة، حيث مرّ موكب الزفاف عبر القرية الصغيرة.

وأبلغ صابر علي، صاحب مزرعة دواجن قريبة، الشرطة بأن الموكب الصاخب مرّ بالقرب من مزرعته حوالي الساعة 9:30 مساءً، مما أثار ذعر الدجاج. وقال: "كان الضجيج شديدًا لدرجة أن الدجاج خاف ونفق".

وعقب تقديم الشكوى، صرّحت الشرطة بأنها تُجري تحقيقًا مع منسق الموسيقى في الحفل، كافي ياداف، للتأكد مما إذا كانت مكبرات الصوت قد تجاوزت الحد المسموح به.

ولم يُدلِ كلٌّ من منسق الموسيقى والمزارع بمزيد من التصريحات بشأن التحقيق الجاري.

وتشير دراسات إلى أن الموسيقى الصاخبة، خاصة ذات الترددات العالية، قد تضر بالحيوانات، وتؤثر في سمعها، وتُدخلها في حالات من التوتر الشديد.

وذكرت صحيفة "مترو" أن نحو 80% من الحيوانات الأليفة تعاني من أعراض القلق، والتي قد تُثار بسبب عوامل مثل الضوضاء العالية، أو حركة المرور، أو وجود أشخاص غرباء، أو التغيّرات في البيئة، أو تركها بمفردها في المنزل.

وفي عام 2016، أفادت إحدى منظمات حقوق الحيوان بأن حفلاً موسيقيًا مباشرًا في حديقة حيوان تسبب في إجهاد الأسود، حيث لوحظت وهي تتجول ذهابًا وإيابًا داخل أقفاصها وتبدو عليها علامات التوتر الشديد.