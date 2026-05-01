النظام الغذائي المتوازن مفتاح لصحة المراهقين النفسية

تشير دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة سوانزي إلى أن نمط غذاء المراهقين قد يؤثر في صحتهم النفسية. كما وضع الفريق خطة مفصلة لأبحاث مستقبلية تهدف إلى فهم العلاقة بين النظام الغذائي والصحة النفسية بشكل أفضل.

نُشرت الدراسة في مجلة "Nutrients"، واستعرضت نتائج 19 دراسة بحثت في الروابط بين النظام الغذائي والصحة النفسية لدى المراهقين. وبوجه عام، ارتبطت أنماط الأكل الصحية بانخفاض أعراض الاكتئاب، في حين ارتبطت الأنظمة الغذائية منخفضة الجودة بمستويات أعلى من الضيق النفسي. وقد فحص الباحثون ست تجارب عشوائية مضبوطة و13 دراسة أترابية مستقبلية.

وأظهر تحليلهم وجود أدلة متباينة فيما يتعلق بالمكملات الغذائية الفردية؛ فعلى سبيل المثال، أشارت بعض النتائج إلى أن فيتامين (د) قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى المراهقين، إلا أن هذه النتائج لم تكن متسقة.

من ناحية أخرى، أظهرت الأنماط الغذائية الشاملة اتجاهات أكثر وضوحًا، إذ ارتبطت الأنظمة الغذائية التي تركز على الجودة والتوازن بنتائج أفضل للصحة النفسية مقارنة بالتركيز على عنصر غذائي واحد فقط.

وأكد الباحثون أن مرحلة المراهقة تُعد مرحلة محورية في نمو الدماغ والصحة النفسية، حيث تتيح هذه الفترة فرصة مهمة للوقاية والتدخل المبكر. كما يبرز النظام الغذائي كعامل قابل للتعديل والتطبيق على نطاق واسع بين مختلف الفئات السكانية، كونه جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. وفي المقابل، يشير الباحثون إلى أن الأدلة الحالية ليست متسقة تمامًا، إذ قد تؤثر عوامل مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والجنس في العلاقة بين النظام الغذائي والصحة النفسية، مما يزيد من تعقيد هذه العلاقة.

وقالت الأستاذة هايلي يونغ، من كلية علم النفس بجامعة سوانزي، والمؤلفة الرئيسية للدراسة:

"تشير نتائجنا عمومًا إلى ضرورة أن تُعطي استراتيجيات الصحة العامة والسريرية الأولوية لنهج النظام الغذائي المتكامل بدلًا من التركيز على المكملات الغذائية المنفردة عند النظر في الصحة النفسية للمراهقين. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحوث عالية الجودة لتحديد أنماط النظام الغذائي الأكثر فاعلية، ولتحديد الفئات التي تستفيد منها بشكل أكبر."