لوحة لريختر تُباع بـ2.3 مليون يورو بمزاد في باريس

شهدت دار كريستيز في العاصمة الفرنسية باريس صفقة فنية لافتة، بعد بيع عمل فني للفنان الألماني جيرهارد ريختر بعنوان “Abstraktes Bild” بسعر بلغ 2.317 مليون يورو، وهو ما جاء قريباً من التقديرات الأولية التي وضعتها الدار للعمل.

ويُعد هذا العمل واحداً من أبرز إنتاجات ريختر في مجال الفن التجريدي، حيث يعتمد على تكوينات لونية كثيفة وتداخلات بصرية معقدة تعكس أسلوبه القائم على إعادة تشكيل اللون والفراغ بشكل غير تقليدي. وقد نُفذ العمل عام 1978 باستخدام تقنية الزيت على القماش بأبعاد كبيرة تمنحه حضوراً بصرياً قوياً.

ويحتل ريختر مكانة بارزة في تاريخ الفن الحديث، إذ عُرف بتنوع أساليبه بين التصوير المعاد تفسيره والتجريد الحر، ما جعله من أكثر الفنانين تأثيراً في القرن العشرين، وتمثل أعماله التجريدية مرحلة متقدمة من تجربته الفنية التي تعتمد على خلق توازن بين العفوية والتحكم التقني.

ويمتلك هذا العمل سجلاً فنياً مهماً، حيث تنقل بين معارض ومجموعات فنية مختلفة في أوروبا وأميركا، وشارك في عروض فنية مرموقة منذ أواخر السبعينيات، ما أضاف إليه قيمة تاريخية إلى جانب قيمته الفنية.