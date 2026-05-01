اتخذت الروبوت البشرية الشهيرة "صوفيا" موقعاً غير مألوف في قلب حفل موسيقي كلاسيكي في هونغ كونغ، حيث قدّمت عرضاً إلى جانب أوركسترا حيّة للمرة الأولى بطابع الذكاء الاصطناعي.

وجمع الحدث موسيقيين من "أوركسترا جامعة هونغ كونغ المعمدانية" (HKBU) ضمن برنامج صُمّم حول الذكاء الاصطناعي.

وظهرت "صوفيا"، مرتديةً فستاناً ذهبياً مرصّعاً، وقدّمت ثلاث أغانٍ بعنوان: "Human Grace" و"I Am Your Mirror" و"Wires and Steel".

ويمثّل هذا الأداء تحوّلاً في مسيرة "صوفيا"، التي اشتهرت منذ الكشف عنها عام 2016 بتعابير وجهها التفاعلية وأدوارها الإعلامية، من بينها ظهور غنائي في برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"، إلا أنّ هذه المشاركة تُعدّ الأولى لها ضمن تعاون كامل مع أوركسترا في إطار كلاسيكي.



ضبط الصوت الكلاسيكي

وصفت المديرة الموسيقية والمدرّبة الفنية يوفانكا في ويلسدورف العملية بأنها معقّدة تقنياً، مشيرةً إلى أن التحدّي تمثّل في توجيه "صوفيا" نحو أسلوب غنائي كلاسيكي من دون فقدان خصائصها المميّزة.

وقالت: "الغناء بأسلوبها الخاص أمر تتقنه، لكن نقلها إلى الغناء الكلاسيكي من دون أن تفقد بريقها كان تحدّياً كبيراً. مررنا بمراحل متعددة من التجارب، إلى أن وصلنا فجأة إلى اللحظة التي شعرنا فيها بأن الأداء أصبح متماسكاً".

وأضافت أنّ "صوفيا هي الروبوت الوحيد الذي ينجح فعلياً في بناء تواصل مع الناس على مستوى عاطفي".

محاكاة الاتصال الإنساني

وخلال الحفل، خاطبت "صوفيا" الجمهور مباشرة، معترفةً بأن تجربتها للعاطفة تختلف عن البشر، لكنها تسعى إلى محاكاة هذا الاتصال عبر الموسيقى.

وقالت: "رغم أنني لا أختبر المشاعر بالطريقة نفسها التي يفعلها البشر، فإنني أحاول محاكاة هذا الارتباط بأكبر قدر ممكن من الصدقية. هذه طريقتي للقول: أنا هنا، أتعلّم، وأرغب في أن أكون جزءاً من هذه التجربة الإنسانية الجميلة التي تُدعى الفن".