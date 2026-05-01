لحظات مرعبة تحت القطار.. أب ينقذ طفله من الموت في بنغلاديش

في مشهد إنساني مؤثر، خاطر أب بحياته لإنقاذ طفله الرضيع من موت محقق، بعدما سقط في الفجوة الخطرة بين قطار متحرك ورصيف محطة في بنغلاديش، في حادثة حبست أنفاس الحاضرين وانتهت بنجاة وُصفت بـ«المعجزة».

ووقعت الحادثة، الثلاثاء الماضي، في محطة «بهيراب»، أثناء توقف قطار «تيتاس» المتجه إلى العاصمة دكا، وكانت العائلة على متنه قادمة من منطقة براهمانباريا.

وبحسب شهود عيان ومصادر في السكك الحديدية، وصل القطار متأخراً بنحو ساعة ونصف، ما تسبب في حالة من الارتباك بين الركاب أثناء النزول. وعند بدء تحرك القطار مجدداً، حاول الأب النزول على عجل وهو يحمل طفله البالغ من العمر عاماً واحداً.

وفي لحظة مفاجئة، انزلق الطفل من بين يدي والده وسقط في الفجوة الضيقة بين القطار والرصيف، وهي من أخطر النقاط داخل محطات القطارات.

ودون تردد، قفز الأب خلف طفله فوراً، وتمكّن من احتضانه بإحكام قبل أن يستلقي ملاصقاً لجدار الرصيف أسفل الحافة، في محاولة لتفادي الاحتكاك بعجلات القطار.

ومرّت ثماني عربات من القطار فوق الأب وطفله، وسط حالة من الذهول والقلق بين الموجودين، إلا أن المفاجأة كانت نجاتهما دون تسجيل أي إصابات تُذكر.

وفي الأثناء، تدخل عدد من الأهالي لمساعدة والدة الطفل، حيث جرى إنزالها من القطار بأمان.

وقال «فالو ميا»، أحد العاملين على قطار «تيتاس»، إن الحادث وقع نتيجة محاولة النزول من القطار أثناء تحركه، وهو سلوك شديد الخطورة.

وأضاف أن سرعة تصرف الأب واحتضانه لطفله والالتصاق بجدار الرصيف كانت العامل الحاسم في إنقاذ حياتهما.