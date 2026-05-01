دراسة تظهر أن الطيور تخشى النساء أكثر من الرجال

أظهرت دراسة علمية حديثة، أجرتها جامعات في التشيك وفرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا، أن الطيور الحضرية مثل الحمام والعصافير والغربان تكون أكثر حذراً عند اقتراب النساء مقارنة بالرجال، في ظاهرة حيرت الباحثين دون تفسير واضح حتى الآن.

وبحسب الدراسة، التي شملت 37 نوعاً من الطيور وأكثر من 2700 ملاحظة في عدة دول أوروبية، تبين أن الطيور تسمح للرجال بالاقتراب مسافة أقصر قبل أن تفر، بينما تبقى أكثر توتراً عند اقتراب النساء.

وأجريت التجارب في حدائق ومساحات خضراء في عدد من الدول، حيث طلب من مشاركين ومشاركات السير نحو الطيور بشكل مباشر مع توحيد الطول والملابس، لرصد ردود الفعل بدقة.

وأظهرت النتائج أن الطيور تطير عند اقتراب النساء من مسافة أكبر في المتوسط مقارنة بالرجال، رغم أن جميع المشاركين خضعوا لشروط متشابهة في التجربة.

ورغم تأكيد الباحثين على دقة الملاحظة، فإنهم لم يتمكنوا من تحديد السبب وراء هذا السلوك، وسط فرضيات تشير إلى احتمال ارتباطه بعوامل مثل الرائحة أو نمط الحركة أو البنية الجسدية.

ويؤكد العلماء أن هذه النتائج تكشف قدرة الطيور في المدن على التمييز بين البشر بطريقة أكثر تعقيداً مما كان يعتقد سابقاً، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات الكامنة خلف ذلك.