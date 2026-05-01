تطوير برنامج ذكاء اصطناعي يتوقع القيادات المؤسسية المستقبلية

تُعد قرارات الترقية الخاطئة من أكثر التحديات كلفةً للشركات، خصوصًا في المناصب القيادية، حيث تشير تقديرات إلى أن نسبة فشل المديرين التنفيذيين الجدد قد تصل إلى ما بين 30 و50% خلال أول 18 شهراً من تولّيهم مناصبهم.

وفي هذا السياق، طوّرت شركة Workhuman المتخصصة في إدارة الموارد البشرية أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم “Future Leaders”، تهدف إلى دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات ترقية أكثر دقة.

تعمل الأداة على تحليل بيانات الموظفين لاكتشاف أصحاب الإمكانات القيادية العالية قبل ترقيتهم بفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، ما يمنح الشركات فرصة أفضل لتطويرهم والاستثمار فيهم مبكراً.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، إريك موسلي، فقد تم اختبار النظام باستخدام بيانات داخلية منذ عام 2020، ونجح في التنبؤ بالترقيات بدقة تقارب 80%.

لا يكتفي النظام بتحديد المرشحين، بل يحلل أيضاً العوامل التي تقود إلى الترقية، مثل مستوى الثقة التي يحظى بها الموظف داخل المؤسسة.

وأشار موسلي إلى أن ما وصفه النظام بـ«الثقة الاستراتيجية» يُعد مؤشراً رئيسياً على احتمالية صعود الموظف إلى مناصب قيادية.