أميركا.. إعدام رجل أمضى خمسين عاما بانتظار تنفيذ الحُكم

نفذت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية حُكم الإعدام برجل بعد مرور نصف قرن على إدانته بجريمة قتل.

ونُفذ الحكم، أمس، على جيمس هيتشكوك البالغ من العمر 70 عاما، عقابا على جريمة قتل ابنة أخيه البالغة 13 عاما، في العام 1976.

ودانه القضاء بارتكاب الجريمة في العام 1977، لكنه ظل يدفع ببرائته منها.

ونُفذ الحُكم عند الساعة 22,12 يتوقيت غرينيتش في سجن ولاية فلوريدا في رايفورد، وفق ما أعلنت سلطات السجون على موقعها.

وجيمس هيتشكوك من السجناء الذين أمضوا أطول وقت بانتظار تنفيذ حُكم الإعدام.

وشهدت الولايات المتحدة، أمس، تنفيذ حكم إعدام ثان في ولاية تكساس، بحق جيمس برودناكس البالغ 37 عاما، وقد أُعدم بحقنة قاتلة بعد إدانته بسرقة شخصين وقتلهما في العام 2008.

وقبيل تنفيذ الحُكم، أعاد برودناكس التشديد على براءته في رسالة كتب فيها "تكساس أخطأت، أنا بريء".

وبذلك يرتفع عدد الذين اُعدموا في الولايات المتحدة منذ مطلع السنة إلى عشرة، وكلهم أُعدموا بالحقنة القاتلة، من بينهم ستة في فلوريدا.

ويشار إلى أن عقوبة الإعدام ألغيت في 23 ولاية أميركية من خمسين، ويُجمد تنفيذها في ثلاث ولايات أخرى.

