«نساء يصنعن التغيير».. 11 قيادة نسائية ملهمة على منصة التكريم

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن إطلاق مبادرة «نساء يصنعن التغيير» تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بإبراز الدور المحوري للمرأة الإماراتية، بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وشريكاً فاعلاً في تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والمجتمعات، مؤكداً أن إبراز إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات التربية، والعمل المجتمعي، وصناعة الوعي، وبناء الأجيال القادمة على أسس إنسانية راسخة سيظل من أهداف وزارة التسامح والتعايش لطرح النماذج الملهمة للأجيال الجديدة، وستظل المرأة سفيرة للتسامح عبر الأجيال بما تضطلع به من دور محوري داخل الأسرة والمجتمع وكل مؤسسات الدولة، حيث تسهم في غرس قيم الحوار والانفتاح، وصناعة مستقبل قائم على التفاهم والتعاون، مؤكداً أن الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار في الاستقرار والتنمية المستدامة، وفي بناء مجتمع مزدهر يحتضن التنوع الثقافي والفكري.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش لتكريم 11 شخصية من سيدات الإمارات اللاتي صنعن تغيراً حقيقياً نحو الأفضل في مختلف مجالات العمل، وضربن أعظم الأمثلة في الإخلاص والتفاني من أجل أسرهن ومجتمعهن ووطنهن، وذلك ضمن مبادرة «نساء يصنعن التغيير» التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش، حيث تم تكريم مدير عام هيئة تنمية المجتمع - دبي، حصة بوحميد، ونائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين نائبة الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المري، ومريم خلفان الرومي، والأمين العام الاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، والمدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية سابقاً، سارة إبراهيم شهيل، ومستشارة الشؤون التعليمية بمكتب الأمين العام - ديوان الرئاسة، الدكتورة سعاد محمد السويدي، ورئيسة قسم الشؤون الأكاديمية بمستشفى الكورنيش، الدكتورة سليمة واني، ورئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، المهندسة غالية المناعي، ومديرة رؤية المحضونين بدائرة القضاء، فاطمة سالم العامري، ومديرة دائرة تنمية الأسرة بمؤسسة التنمية الأسرية، نعيمة مبارك المزروعي.

وعبّرت القيادات النسائية المكرمة عن اعتزازهن بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المجتمع لدور المرأة في مختلف مجالات العطاء، رافعات آيات الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لجهودها المباركة في تمكين المرأة الإماراتية، مشيرات إلى أن ما يجمع تجاربهن هو الإيمان العميق بقيم الإنسانية والعمل المشترك، وأكدن أن التعاطف والتفهم والاحترام تشكل أساساً ليس فقط في مجالات العمل، بل أيضاً في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتسامحاً، مشيرات إلى أن هذه القيم تُسهم في ترسيخ ثقافة التعايش وتعزيز الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع.