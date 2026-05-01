متحف زايد الوطني يحتفي بذكرى توحيد القوات المسلحة.. محطة مفصلية في مسيرة بناء الهوية الوطنية

يُطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، برنامجاً ثقافياً متكاملاً ومجموعة معروضات مخصصة، خلال الفترة من السادس إلى 15 مايو الجاري، احتفالاً بالذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات، ويأتي هذا البرنامج ليُجسّد محطة مفصلية في مسيرة بناء الهوية الوطنية، مستحضراً لحظة تاريخية توحّدت فيها قوات الدولة، ضمن كيان واحد يقوم على مبادئ راسخة من المسؤولية المشتركة، والخدمة، وحماية الوطن.

وقالت مديرة إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات في متحف زايد الوطني، موزة مطر: «تمثّل الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية فارقة، تتيح لنا استحضار إحدى أبرز اللحظات المؤسسة في تاريخ الدولة، ويقدّم هذا البرنامج تجربة متكاملة تجمع بين معروضات نوعية وفعاليات، تستكشف القيم المتجذّرة للخدمة والمسؤولية المشتركة، ومن خلال ربط هذه المضامين بسردية مقتنيات المتحف نسعى إلى تعميق فهم الزوار لكيفية إسهام الماضي في تشكيل الحاضر، وإلهام أجيال المستقبل».

يستعرض البرنامج، تحت عنوان «مسيرة الوحدة عبر الزمن»، قصة توحيد القوات المسلحة عام 1976، وهي الرؤية الاستشرافية التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسِّس دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من إيمانه بأن قوة الدولة تنبع من وحدتها وتماسكها، كما تتتبّع المعروضات الجذور التاريخية لمفاهيم الدفاع والحماية في المنطقة، مبرزة كيف عكست الأدوات والأسلحة، عبر العصور، قِيَماً تتجاوز البعد العسكري لتجسّد مفاهيم النظام، والسلام، والمسؤولية المجتمعية. وتُظهر الأدلة الأثرية من مواقع، مثل هيلي في العين وساروق الحديد في دبي، كيف طوّرت المجتمعات المبكرة أدوات متقدمة للبقاء والدفاع، وتُبرز هذه القطع - مثل أم فتيلة (بندقية ماتشلوك) من القرن الـ19، ونموذج سيف من النحاس المخلوط يعود تاريخه إلى نحو 2000 قبل الميلاد - كيف لم تكن هذه الأدوات مجرد وسائل دفاع، بل حملت أيضاً دلالات على السلطة والسلام والنظام الاجتماعي، وعكست قِيَماً مشتركة متجذّرة في الحياة اليومية، وتُبرز هذه القطع، وهي جزء من مجموعة مقتنيات متحف زايد الوطني، أبعاداً رمزية وثقافية عميقة، بوصفها أدوات تحمل دلالات السلطة والاستقرار والنظام الاجتماعي، إلى جانب وظيفتها الدفاعية.

ويقدم البرنامج المجتمعي مجموعة متنوعة من العروض الأدائية مثل الندبة والعازي، وعرض خاص لفن العازي يقدّمه الفنان حمد العامري، وورش العمل والجولات التفاعلية والتجارب، التي تتيح للزوار استكشاف مفاهيم الخدمة والانتماء والهوية الوطنية بأساليب مبتكرة، إلى جانب التعرف إلى الأدوار المتعددة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة الإمارات خارج نطاقها الدفاعي.