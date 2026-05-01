الأوركسترا الوطنية على خشبة «دبي أوبرا»:«حصّنتك يا وطن» بأغنيات من ذاكرتنا الوطنية

أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم حفل موسيقي خاص بعنوان «حصنتك يا وطن»، وسيُقام على مسرح دبي أوبرا في الثامن من مايو الجاري، ويقدم للجمهور تجربة موسيقية مشتركة تحتفي بالهوية الوطنية لدولة الإمارات، وتعزز مشاعر الفخر الوطني، يأخذ الحفل المرتقب الجمهور في تجربة موسيقية مختلفة عن العروض الموسيقية المعتادة، ليقدم تجربة تفاعلية مشتركة، حيث يدعو الحضور للمشاركة في أداء الأغنيات التي تشكل جزءاً من النسيج الثقافي للدولة على مدى عقود طويلة، ويتضمن برنامج الحفل أعمالاً موسيقية تمتد من سبعينات القرن الماضي حتى الوقت الحاضر، ليُعيد إحياء مجموعة من الأغاني التي رافقت الاحتفالات الوطنية والمحطات البارزة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

رحلة في الذاكرة الوطنية

يضم الحفل الموسيقي المرتقب، الذي تقدمه الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات مع الكورال التابع لها، مجموعة من الأغاني التي شكّلت جزءاً من ذاكرتنا الوطنية ورافقت مسيرة الوطن عبر العقود، نلتقي مع «دار زايد» على مشاعر الانتماء التي تجمع أبناء الدولة، ونستحضر مع «سوف نحمي الاتحاد» روح المسؤولية والفخر التي تعكس عمق العلاقة بين المجتمع ووطنه، كما يتضمن برنامج الحفل أغنية «رجال والله رجال»، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي تحتفي بأولئك الأبطال الذين يتفانون في حماية الوطن، وتُبرز دور القوات المسلحة الإماراتية في الحفاظ على أمنه واستقراره، إلى جانب أغنية «زانها زايد» التي تعيد إلى الذاكرة قصة التحوّل التي عاشتها الدولة ومازلنا نلمس أثرها في حاضرنا اليوم. ويتضمن البرنامج أيضاً أعمالاً فنية لعدد من أبرز الشعراء والملحنين الذين أسهموا في تشكيل الهوية الموسيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال أغنيات لاتزال حاضرة في الوجدان الوطني ومتداولة عبر الأجيال.

مشاعر الارتباط بالوطن

وقالت وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، نورة بنت محمد الكعبي: «تلعب الثقافة دوراً محورياً في تعزيز مشاعر الارتباط بالوطن وترسيخ الشعور بالهوية المشتركة، ويعكس هذا الحفل الهوية الوطنية لدولة الإمارات من خلال تقديم أعمال موسيقية حاضرة في ذاكرتنا الجماعية، وتعزز تكاتف المجتمع خلال هذه المرحلة المفصلية، وتحتفي بحُماة الوطن الذين يتفانون في الدفاع عن أمنه واستقراره، ويدعمون مسيرة تقدمه المستمر».

مساحات مشتركة للتلاقي

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات: «يتمحور برنامج الحفل حول أغنيات راسخة في وجدان الجمهور وذاكرته، وألحان موسيقية يمكنه معرفتها بمجرد سماعه لنغماتها الأولى، ويأتي هذا الحفل في وقت تزداد أهمية مثل هذه اللحظات التي تجمع الناس، لاسيما في الأسابيع الأخيرة، حيث برزت الحاجة بشكل أكبر إلى مساحات مشتركة للتلاقي والتعبير عن روح التضامن، ويجمع الحفل المواطنين والمقيمين في تجربة فنية واحدة، ويدعوهم إلى المشاركة في الغناء تعبيراً عن روح الوطن التي تجمعنا. وقد حرصنا على تصميم البرنامج بعناية ليعكس هذا المعنى، انطلاقاً من إيماننا بدور الموسيقى في التقريب بين أفراد المجتمع وتعزيز روح التكاتف، بما يجعلها لغة تعبّر عن الصمود وتُعيد وصل الناس ببعضهم البعض، وتجسد قوة المجتمع ووحدته».

أعمال موسيقية مشهورة

يتضمن الحفل أعمالاً موسيقية مشهورة تُقدّم من خلال الأداء الأوركسترالي والكورالي الحي، وبأسلوب يشجّع الجمهور على التفاعل المباشر مع الموسيقى لبناء تجربة موسيقية قائمة على المشاركة، ويقدّم البرنامج بذلك رؤية متجددة لأغانٍ شكّلت جزءاً راسخاً من المشهد الثقافي لدولة الإمارات.

