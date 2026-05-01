وفاة ديفيد آلان كو رائد موسيقى الكانتري الأميركية

توفي المغني وكاتب أغاني موسيقى الريف، ديفيد آلان كو، الذي كتب أغاني «خذ هذه الوظيفة واذهب بها إلى الجحيم» و«لم تنادني باسمي قط» و«الرحلة»، وغيرها من الأغاني الناجحة، عن عمر ناهز 86 عاماً.

وسواء وُصف كو بأنه رائد موسيقى الكانتري الأميركية، أو منتمٍ إلى التيار السائد، فقد كان شخصية خارج الإطار التقليدي الموسيقي في ناشفيل، حتى خلال نجاحاته ككاتب أغانٍ ومغنٍ مطلوب، حيث استطاع في النهاية تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل كلماته الصريحة، التي غالباً ما كانت تتضمن ألفاظاً صادمة، إلى جانب ماضيه المثير للجدل والغامض نوعاً ما.