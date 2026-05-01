أفعوانية «فيراري أبوظبي» تحقق أعلى سرعة انطلاق في العالم

أعلنت «عالم فيراري جزيرة ياس - أبوظبي» تسجيل إنجاز جديد في غينيس للأرقام القياسية، بحصول أفعوانية «فورمولا روسّا» على لقب «أعلى سرعة انطلاق أفعوانية في العالم»، إذ تنطلق الأفعوانية من الثبات إلى سرعة 240 كيلومتراً في الساعة خلال 4.9 ثوان فقط، عبر تسارع واحد فائق القوة، لترسي معايير هندسية متقدمة في تصميم الأفعوانيات، وتعزز من مكانتها كإحدى أبرز التجارب المشوقة في تاريخ المدن الترفيهية على مستوى العالم.

وارتبطت أفعوانية «فورمولا روسّا»، منذ تدشينها، بمفهوم السرعة المطلقة، فقد تم تصمميها لتجسد لحظة الانطلاق الحاسمة في سباقات «الفورمولا 1»، وتعكس إرث «فيراري» القائم على الهندسة المتقدمة والدقة والأداء العالي، وخلال ثوانٍ معدودة، يختبر الركاب تسارعاً مباشراً، وقوة اندفاع تحاكي عالم رياضة السيارات، في تجسيد واضح لروح سباقات «الفورمولا 1» عبر السرعة والابتكار.

يأتي هذا الإنجاز القياسي ليؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها «فورمولا روسّا» كواحدة من أبرز الأفعوانيات على مستوى العالم، حيث تستند إلى الإرث العريق لعلامة «فيراري» في عالم السباقات، وتواصل دفع آفاق الابتكار في تجارب المدن الترفيهية، بما يعزز من مكانة «عالم فيراري جزيرة ياس - أبوظبي» ضمن أبرز المدن الترفيهية على مستوى العالم.