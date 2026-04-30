وجهك قد يكشف فرص نجاتك من السرطان

في تطوّر لافت في استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطب، كشفت دراسة حديثة أن ملامح الوجه قد تحمل مؤشرات دقيقة على الحالة الصحية، بل ويمكن أن تساعد في توقّع استجابة المرضى لعلاج السرطان.

الدراسة، التي أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام بالولايات المتحدة ونُشرت في دورية «Nature Communications»، اعتمدت على أداة ذكاء اصطناعي تُعرف باسم «FaceAge»، قادرة على تقدير العمر البيولوجي للشخص من خلال صورة واحدة فقط.

ووجد الباحثون أن تتبّع تغيّرات ملامح الوجه عبر صور متعددة على مدار فترة العلاج يوفّر مؤشراً أكثر دقة على حالة المريض الصحية، إذ يُظهر ما يُعرف بـ«معدل شيخوخة الوجه» (FAR) ارتباطاً واضحاً بفرص البقاء على قيد الحياة.

واعتمدت الدراسة على تحليل صورتين لكل مريض من بين 2279 مريضاً بأنواع مختلفة من السرطان، التُقطتا في مراحل مختلفة من العلاج. وأظهرت النتائج أن المرضى الذين بدت وجوههم «أكبر سناً» من عمرهم الحقيقي كانوا أقل حظاً في النجاة، مقارنة بمن كانت ملامحهم أقرب إلى أعمارهم الزمنية.

كما كشفت البيانات أن متوسط العمر البيولوجي للمرضى كان أعلى بنحو 40% من أعمارهم الفعلية، وهو ما يشير إلى تسارع واضح في مظاهر الشيخوخة لدى المصابين بالسرطان.

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين أظهرت الأداة أنهم أكبر من عمرهم بعشر سنوات أو أكثر سجلوا معدلات بقاء أقل بشكل ملحوظ، في حين كانت النتائج أفضل لدى من لم يتجاوز الفارق لديهم خمس سنوات.

ويؤكد القائمون على الدراسة أن هذه التقنية قد تمثل أداة غير جراحية ومنخفضة التكلفة لمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر، كما يمكن أن تسهم في تحسين خطط العلاج وتخصيصها لكل مريض، إضافة إلى دعم الأطباء في تحديد وتيرة المتابعة الطبية.

ويرى الخبراء أن استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة قد يفتح آفاقاً جديدة في الطب الشخصي، حيث تتحول صورة الوجه البسيطة إلى مؤشر حيوي يساعد في فهم أعمق لمسار المرض وتوقع نتائجه.