دبي جاهزة.. شهر كامل من تجارب الفرح

كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامج مايو المقبل، الذي يعزّز مشهد قطاع الترفيه المتنامي في المدينة من خلال مجموعة من التجارب الثقافية، والعروض والحفلات الحية، والفعاليات، والأنشطة المجتمعية، وغيرها الكثير، وتلبي الفعاليات أذواق الجميع من الراغبين في الاستمتاع بتجارب غامرة أو مبتكرة، أو قضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء وسط أجواء مفعمة بالمرح، وسيشمل البرنامج الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء الإمارة مع باقة من الفعاليات الترفيهية الحية وعروض التسوق والتجارب العائلية والعروض الثقافية وغيرها، ضمن مواقع بارزة في مختلف أنحاء دبي، وفي مدينة إكسبو دبي يستمر موسم الوصل باستقبال ضيوفه حتى الثاني من مايو، بين الأنشطة الثقافية والتجارب الترفيهية والعائلية الممتعة، كما تُقام فعاليات عائلية وترفيهية مميزة في ثلاث وجهات رئيسة بمدينة إكسبو دبي، إذ سيستمتع ضيوف مهرجان «ذا جريت آوتدورز» بتشكيلة من الأنشطة، التي تشمل مسار العقبات القابلة للنفخ والألعاب، ومساحات مخصصة للنزهات وأمسيات سينمائية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى خيارات تجارب تناول الطعام الخارجية حتى نهاية الشهر المقبل.

ويمثل شهر السركال للفنون فعالية فنية إبداعية، تسهم في تعزيز نبض الحياة الثقافية والفنية في أرجاء دبي، وتعد الفعالية وجهة مثالية لعشاق الفنون الراغبين في استكشاف مجموعة واسعة من المعارض والأعمال الإبداعية وغيرها، وسط مشاركة تستقطب نخبة من الفنانين المحليين والعالميين ضمن أجواء مفعمة بالإبداع الفني حتى 18 مايو في السركال أفينيو بدبي.

وخلال الفترة من 15 حتى 17 مايو، سيعود في مدينة جميرا «آرت دبي» بنسخته الـ20 مع مجموعة استثنائية من معارض الفنون الحديثة والمعاصرة

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، في الفترة من 22 مايو حتى السابع من يونيو المقبلين، ليمنح عشاق الألعاب الإلكترونية فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المنافسات الحماسية الحية والتجارب التفاعلية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والممتعة التي تناسب مختلف الأعمار.

وفي الأول من مايو سينطلق أسبوع دبي للمطاعم، الذي يستمر 17 يوماً في أنحاء الإمارة، ليمنح عشّاق المأكولات فرصة استكشاف أرقى ما تقدّمه دبي من تجارب طهي استثنائية. ويتيح قائمة مختارة من الأطباق الشهية، والقوائم المصممة بعناية، إلى جانب عروض مميزة في عدد من أشهر مطاعم الإمارة وأكثرها تميزاً.

وعلى مسرح ميانا بفندق جميرا بيتش، ستقدم الفنانة أمل طالب، غداً، عرضاً ضمن سلسلة «وقّف» الشهيرة، مسافرة بالجمهور إلى أمسية من الترفيه المباشر في ليلة كوميدية.

أما بعد غد، وفي قاعة الشيخ راشد، بالمدرسة الهندية الثانوية، فسيقدّم الكوميديان، غوراف غوبتا، عرضه الفكاهي في دبي في ليلة واحدة فقط، حيث تنتظر الجمهور جرعة من الطرافة يقدّمها بأسلوبه المميز تتناول المواقف اليومية بطريقة كوميدية.

وعلى مدار الخامس و12 و19 مايو، تعود سلسلة حفلات «ذا فريدج» في موسمها الـ49 إلى السركال أفينيو، مع مجموعة من الموسيقيين، ليقدم هذا العام تجربة تمتد عبر أنماط متنوّعة، احتفاءً بالمشهد الموسيقي المحلي المفعم بالحيوية والذي تحتضنه دبي، وستكمل سلسلة «وقّف» عروضها في التاسع من مايو، لكن هذه المرة مع الفنان علاء الشيخ، الذي سيقدّم عرضاً مليئاً بالحيوية والتفاعل مع الجمهور، على مسرح ميانا، فندق جميرا بيتش، وسيقدم الفنان هارش غورال عرضاً في 10 مايو بدبي أوبرا، في أمسية حافلة بالكوميديا والفكاهة الذكية والقصص المرحة بأسلوبه الساخر والقريب من الواقع.

وفي منتجع ونادي الحبتور للبولو، تطل حفلات «كاندل لايت» في التاسع من مايو، حيث تنسج الأجواء المضيئة بالشموع ليلة تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية في تجربة أنيقة.

وفي التاسع من مايو أيضاً سيعود أيقونة موسيقى التكنو العالمي، كارل كوكس، إلى دبي، إذ سيقدم على مسرح بلايا باتشا، عرضاً وتجربة نابضة بالحيوية والإيقاعات.

وعلى مسرح دبي أوبرا، في 10 مايو، سيكون الضيوف على موعد مع «حفل المايسترو الصغير: لقاء مع الآلات الوترية».

وفي اليوم نفسه، وكذلك بدبي أوبرا، ستحتفي أمسية «أوتار وأحلام» بأشهر المقطوعات الكلاسيكية لموزارت وبيتهوفن، وتسلط الضوء على ألق تراث فيينا الموسيقي.

كما تستضيف دبي أوبرا خلال 10 مايو أيضاً عرض «فوضى عارمة»، مع نجم الكوميديا العالمي نمر، المشهور بذكائه الحاد وأسلوبه الطريف.

أما خلال يومي 15 و16 مايو، فتستضيف خشبة دبي أوبرا مسرحية «المايسترو» العربية.

وفي 16 مايو أيضاً ستعود حفلات «كاندل لايت» مع حفل إضافي تستضيفه مدينة جميرا، مانحة الجمهور فرصة الاستمتاع بأجمل الإبداعات الموسيقية الكلاسيكية بصحبة الأصدقاء والأحبة.

وخلال 23 مايو سيقدم أسطورة الموسيقى البرازيلية، لولو سانتوس، أروع إبداعاته الكلاسيكية في حفل واحد بدبي أوبرا.

وسيطل الفنان آدم، في 28 مايو، بدبي أوبرا، مقدّماً أداءً بصوته القوي وإحساسه العميق، أمسية يشدو فيها بأجمل أعماله، بما في ذلك أغنيته الشهيرة «يا حلو» التي حققت شهرة واسعة.

. 9 مايو يعود أيقونة موسيقى التكنو العالمي كارل كوكس إلى دبي.

. 28 مايو سيحيي الفنان آدم حفلاً على مسرح دبي أوبرا.