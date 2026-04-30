بتوقيع مخرج «تايتانيك».. فيلم عن بيلي إيليش

تعاونت نجمة البوب بيلي إيليش، ​مع المخرج السينمائي الشهير جيمس كاميرون، لإطلاق ‌فيلم ​عن جولتها الموسيقية «هيت مي هارد آند سوفت» على شاشة السينما.

وستطرح شركة باراماونت بيكتشر فيلم «بيلي إيليش - هيت مي هارد آند سوفت: الجولة (بث مباشر ثلاثي الأبعاد)» في الثامن من مايو المقبل، وهو فيلم وثائقي إخراج مشترك بين إيليش (24 عاماً)، الحائزة عدداً من جوائز غرامي، وكاميرون (71 عاماً) الذي أخرج فيلمي «أفاتار»، و«تايتانيك»، وصُوّر ‌معظم الفيلم في مدينة مانشستر، عندما كانت إيليش في إحدى محطات الجولة العالمية الموسيقية، التي ‌انطلقت في عامَي 2024 و2025، ويعرض أداء ‌إيليش المميز والأجواء خلال الجولة الناجحة، وكذلك لحظات ‌عفوية بعيداً عن ‌المسرح، وقالت إيليش، خلال العرض الأول للفيلم في لندن، أول من أمس، إن ​كاميرون قدم ‌لها «فكرة جاهزة ​للتنفيذ»، مضيفة أن العمل معه كان «حلماً بالكامل»، بينما قال كاميرون «إن الفيلم يتعمق أكثر في قلبها وعقلها، وروحها الإبداعية، وعلاقتها بالجمهور وما تعنيه له».