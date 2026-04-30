روائح الزمن الجميل في دبي

الروائح المحببة تفوح من قلب دبي، حيث سوق التوابل بمنطقة ديرة، والبهارات بكل صنوفها وأنواعها، التي يتفنن أصحاب المحال العتيقة والبسطات في عرضها، لترسم لوحة ممتدة نابضة بالأصالة والألوان الطبيعية، وتشكل مساحة شديدة الخصوصية، ووجهة حيوية للذواقة وعشاق النكهات الأصيلة، سواء من سكان المدينة، أو السياح والضيوف من حول العالم ممن يقصدون أسواق دبي التقليدية، للاستمتاع بأجواء الزمن الجميل، وعبق المنتجات القادمة من الماضي البعيد.