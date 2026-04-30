109 فنانين من حول العالم في بينالي الشارقة

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن الشعار والإطار التقييمي وقائمة الفنانين المشاركين في الدورة الـ17 من بينالي الشارقة، التي تُقام خلال الفترة من 21 يناير إلى 13 يونيو 2027، لتواصل المؤسسة عبرها ترسيخ حضور هذا الحدث بوصفه منصة عالمية للتأمل في تحولات الفن المعاصر وأسئلته.

وتأتي هذه الدورة تحت عنوان «أجيجٌ فيما تبقّى»، حيث تنفتح ثيمتها العامة على مساءلة القلق الذي يعتمل في حاضرنا، بوصفه امتداداً لبقايا ماضٍ لم يُعش.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، يجمع بينالي الشارقة بين مقاربتين تقييميّتين متمايزتين لكلٍّ من القيّمتين، أنجيلا هاروتيونيان وباولا ناسيمنتو، في حوار يتقاطع عند أسئلة الذاكرة والتاريخ والتحوّل.

ويُقام «بينالي الشارقة 17: أجيجٌ فيما تبقّى»، بمشاركة 109 فنانين من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أعمالهم في مواقع عدة على امتداد الإمارة.