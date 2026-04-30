برنامج دبي الدولي للكتابة يفتح نافذة للأصوات الجديدة

استمراراً لسلسلة الورش التي ينظِّمها برنامج دبي الدولي للكتابة، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في عدد من الدول العربية، بهدف توسيع قنوات الدعم والتمكين للشباب العرب أينما كانوا، أعلن البرنامج تنظيم ورشة تدريبية لكتابة الرواية لعام 2026 بإشراف الروائية وأستاذة الأدب العربي الحديث والدراسات الثقافية، الدكتورة شهلا العجيلي، لمدة أربعة أشهر.

وقرَّرت إدارة البرنامج توسيع المشاركات من خلال عقد الورشة عن بُعد، لتلبية طلبات الكاتبات والكتّاب العرب الشباب الراغبين في الانتساب إلى البرنامج، ليتمكنوا من الانضمام من أي بقعة جغرافية يقيمون فيها.

وتعقد الورشة لهذا العام لقاءات شهرية عن بُعد، يتعرّف المتدرب خلالها إلى المبادئ الأساسية، ثم المتقدمة في نظرية الرواية وتحولاتها وعلاقتها بالسياقات الثقافية الاجتماعية، قبل أن يبدأ بالتعرّف إلى مدارس كتابة الرواية وعناصرها وأنواعها ومناظير السرد والرؤية وأنواع الشخصيات ونماذجها وعلاقتها بأزمنة الأحداث وأمكنتها.

وأعربت المدربة الدكتورة شهلا العجيلي عن سعادتها بالإشراف على ورشة الرواية لهذا العام، مؤكِّدةً أن هذه التجربة تُمثّل فرصة نوعية لاكتشاف أصوات روائية جديدة، وصقلها ضمن إطار منهجي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وقالت: «نسعى خلال الورشة إلى مرافقة المتدربين خطوة بخطوة في رحلتهم مع كتابة الرواية، بدءاً من بناء الفكرة وتطويرها، وصولاً إلى إنجاز نص متكامل يمتلك مقومات فنية وجمالية حقيقية».