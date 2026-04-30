6 عدسات تفوز بجائزة عجمان للتصوير الضوئي

أعلنت جائزة عجمان للتصوير الضوئي، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين في نسختها الأولى.

وأسفرت نتائج المحور العام بالجائزة عن فوز أنتوني أوستريا (الفلبين) بالمركز الأول، بينما نال المركز الثاني، الهندي فالاسي شاهول حميد، وذهب المركز الثالث لمحمد حسن عادل الجنابي (العراق).

وفي محور القصة المُصوّرة، فاز بالمراكز الأولى مصورون من الهند، وهم بالترتيب: لال نالاث، ونيليما آزاد، وأنيش أشوك.

وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية، تقديراً لتميّز أعمالهم.