نبش قبر شقيقته ونقل جثتها إلى البنك… قصة تهز الهند

في واقعة صادمة تكشف حجم اليأس الذي قد يدفع إليه التعقيد الإداري، تحوّل سعي رجل هندي بسيط للحصول على مبلغ مالي محدود إلى مشهد غير مسبوق، بعدما لجأ إلى تصرّف هزّ الرأي العام لإثبات وفاة شقيقته.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا»، دخل رجل يُدعى جيتو موندا أحد فروع بنك محلي في ولاية أوديشا، حاملاً جثة شقيقته، في محاولة أخيرة لإقناع الموظفين بصرف مدخراتها التي لا تتجاوز 19,300 روبية (نحو 200 دولار).

وتعود تفاصيل الحادثة إلى وفاة شقيقته في يناير الماضي، حيث حاول مراراً سحب أموالها، لكن طلبه قوبل بالرفض بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية، وعلى رأسها تقديم شهادة وفاة وإثبات صلته كوريث.

وبحسب الروايات، لم يتمكن الرجل من فهم المتطلبات الرسمية أو توفير المستندات اللازمة، نتيجة أميّته وعدم إلمامه بالنظام المصرفي، ما أدخله في حلقة من المحاولات الفاشلة.

ومع استمرار الرفض، أقدم على خطوة صادمة؛ إذ نبش قبر شقيقته ونقل جثتها إلى البنك، معتبراً أنها «الدليل الوحيد» لإثبات وفاتها، في تصرف عكس حجم المعاناة التي وصل إليها.

وأثار المشهد ذهول الحاضرين داخل الفرع، فيما سارعت إدارة البنك إلى إبلاغ الشرطة، التي حضرت إلى الموقع وتعاملت مع الواقعة.

من جهتها، أوضحت السلطات أن الحادثة تكشف فجوة في الوعي بالإجراءات المصرفية، مشيرة إلى أن الرجل لم يكن يدرك مفاهيم أساسية مثل «الوريث القانوني».

وفي أعقاب الحادثة، تدخلت الجهات المحلية لاحتواء الموقف، حيث أُعيد دفن الجثة بطريقة لائقة، مع التعهد بحل المشكلة المالية وفق الأطر القانونية.