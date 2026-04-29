أغلى من «أضحية العيد».. تذاكر حفل جورج وسوف تشعل الجدل في الأردن

في خطوة أعادت حفلات النجوم إلى صدارة النقاش، أثارت أسعار تذاكر حفل «سلطان الطرب» جورج وسوف المرتقب في العاصمة الأردنية عمّان موجة واسعة من الجدل، بين حماس الجمهور لعودته وانتقادات لارتفاع تكلفة الحضور.

ووفقاً لما أعلنته الجهة المنظمة، سيُقام الحفل يوم 22 مايو، مع طرح تذاكر بعدة فئات تبدأ من 55 ديناراً أردنياً، وتصل إلى 400 دينار (نحو 560 دولاراً) للفئة الأعلى، ما وضع الحدث في دائرة نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا التفاوت الكبير في الأسعار دفع منتقدين إلى اعتبار الحفل «فعالية نخبوية»، محذرين من أن مثل هذه التكاليف قد تخلق فجوة بين الفنان وجمهوره العريض، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

في المقابل، رأى آخرون أن هذه الأسعار تعكس طبيعة الحفل، الذي يبتعد عن صخب المهرجانات المفتوحة، ويقدّم تجربة فنية متكاملة من حيث التنظيم والصوتيات والإخراج، بما يتناسب مع تاريخ وسوف ومسيرته الطويلة.

وامتد الجدل إلى مقارنات ساخرة عبر مواقع التواصل، حيث شبّه البعض تكلفة حضور الحفل بأسعار «أضحية العيد»، في تعبير عن استغرابهم من ارتفاع الأسعار، مقابل تمسّك جمهور واسع بحضور الحفل مهما كانت التكلفة.

ويعكس هذا الجدل حساسية تسعير الحفلات الفنية في المنطقة، حيث تتقاطع جماهيرية الفنان مع القدرة الشرائية للجمهور، لتبقى المعادلة بين «قيمة التجربة» و«سعر التذكرة» محل نقاش دائم.