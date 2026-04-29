من وجهة سياحية إلى مسرح جريمة.. حادثة تهز واحدة من أشهر حدائق اليابان

في واقعة هزت الرأي العام في اليابان، تحولت مدينة أساهيكاوا الهادئة إلى مسرح جريمة غير مألوفة، بعد اعتراف صادم من أحد الموظفين بالتخلص من جثة زوجته داخل محرقة الحديقة المخصصة للتخلص من بقايا الحيوانات.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «جابان تايمز»، كان من المقرر أن تستقبل حديقة حيوان أساهياما زوارها، اليوم الأربعاء، تزامناً مع عطلة “الأسبوع الذهبي”، عقب انتهاء أعمال صيانة استمرت ثلاثة أسابيع، غير أن تطورات القضية قلبت المشهد، حيث قررت الجهات المحلية تأجيل الافتتاح مبدئياً حتى يوم الجمعة، لإتاحة المجال لاستكمال التحقيقات الجنائية.

وباشرت الشرطة عمليات تفتيش دقيقة داخل مرافق الحديقة، بما في ذلك المحرقة، في إطار البحث عن أدلة إضافية. وجاء ذلك بعد بلاغ تقدم به أحد معارف الزوجة بشأن اختفائها، قبل أن يعترف الزوج لاحقاً بتفاصيل الجريمة.

وفي مؤتمر صحفي عقد، أمس الثلاثاء، وصف رئيس بلدية أساهيكاوا، هيروسوكي إيمازو، الحادثة بأنها “واقعة استثنائية”، معبّراً عن صدمته وقلقه من تداعياتها، كما قدّمت السلطات اعتذارها للجمهور عن الإرباك الناتج عن إغلاق الحديقة، مشيرةً إلى احتمال تمديد الإغلاق إذا اقتضت مجريات التحقيق ذلك.

وتُعد حديقة أساهياما، التي تأسست عام 1967، من أبرز الوجهات السياحية في اليابان، إذ تستقطب أكثر من مليون زائر سنوياً، وتتميّز بتصميمات حديثة تتيح للزوار مشاهدة الحيوانات عن قرب.