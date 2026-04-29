«ديزر»: %44 من الأغاني مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي

كشفت منصة «ديزر» لبث الموسيقى، المنافسة لـ«سبوتيفاي»، أن نحو %44 من المؤلفات الموسيقية والأغاني الجديدة المنشورة على منصتها باتت مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المنصة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أنها تستقبل يومياً ما يقارب 75 ألف مقطع موسيقي مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعادل نحو %44 من إجمالي المحتوى الموسيقي المرفوع يومياً، مقارنة بنحو 10 آلاف مقطع فقط في وقت سابق. ورغم هذا النمو المتسارع، أشارت «ديزر» إلى أن هذه الأعمال لا تمثّل سوى أقل من %3 من إجمالي الاستماعات على المنصة.

وعزت الشركة محدودية الإقبال إلى سياساتها الهادفة لتعزيز الشفافية، إذ تصنّف محتوى الذكاء الاصطناعي بوضوح، وتستبعده من التوصيات الخوارزمية، كما أوقفت تخزين نسخ عالية الدقة من هذه المقاطع. وتُعد «ديزر» من أوائل المنصات، التي تبنّت آليات واضحة لتمييز المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي، في وقت لا تلتزم فيه منصات منافسة بالإجراءات ذاتها.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسيس لانترنييه، أن موسيقى الذكاء الاصطناعي لم تعد ظاهرة هامشية، داعياً إلى تكثيف الجهود لحماية حقوق الفنانين.

وتشير تقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يهدّد نحو %25 من دخل الموسيقيين بحلول عام 2028.