إطلاق أول منصة ذكاء اصطناعي عربية متكاملة لدعم صنّاع المحتوى

أعلنت شركة «إيه آي ميديا لاب»، التابعة لشركة «فيجنيرز» الإماراتية، والرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات الإقليمية، إطلاق منصة «ريشة. إيه آي - Risha.ai»، أول منصة ذكاء اصطناعي عربية متكاملة مصممة خصيصاً لخدمة صنّاع المحتوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال ملتقى المؤثرين، الذي ينظمه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط.

وتُعد «ريشة. إيه آي» المنصة الأولى من نوعها التي يتم تطويرها بالكامل لدعم اللغة العربية بجميع لهجاتها وأساليبها الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك التشكيل وفهم السياق المحلي، ما يجعلها الأداة الأذكى والأكثر تلبية لمتطلبات صنّاع المحتوى العرب مقارنة بمنصات عالمية تركز على المحتوى باللغة الإنجليزية.

وتوفر المنصة رحلة إنتاج إبداعية متكاملة، تبدأ من كتابة النصوص الاحترافية، مروراً بتوليد الصور وإنتاج الفيديوهات القصيرة والدبلجة، وصولاً إلى إعداد المحتوى المخصص لمنصات التواصل الاجتماعي.