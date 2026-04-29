جزيرة الحديريات تستقبل مايو بفعاليات عائلية

تستعد جزيرة الحديريات لاستقبال مايو المقبل ببرنامج غني ومتنوع، يتيح للسكان والزوار الاستمتاع بأجواء احتفالات عيد الأضحى المبارك، إلى جانب باقة من الأنشطة العائلية والتجارب الرياضية والترفيهية، فضلاً عن عروض للمطاعم وتجارب شاطئية جذابة.

وأعلنت الجزيرة أنها ستواصل تقديم خيارات متجددة، تجمع بين الترفيه والرياضة، بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ويمنح الزوار تجربة متكاملة وممتعة.

وستحتفل الجزيرة باليوم العالمي للأسرة، من خلال مجموعة من المغامرات العائلية التي تختبر المهارات وتجمع الأسر معاً، بما في ذلك مسار الحبال، والزلاجات المعلقة، وأنشطة خارجية متنوعة، وذلك في حديقة المغامرات، من 15 إلى 17 مايو المقبل.

وستتضمن فعاليات الشهر أيضاً «لواو سبلاش» بمناسبة عيد الأضحى، مع ألعاب مستوحاة من أجواء الجُزر وصنع أكاليل الأزهار مجاناً، لتكون تجربة عائلية مليئة بالمرح والبهجة، في «سبلاش بارك» من 29 إلى 30 مايو. وسيستطيع الزوار الاستمتاع بالدخول المجاني لجدار التسلق في حديقة المغامرات عند شراء تذاكر «سبلاش» أو التزلج، لتضيف مزيداً من التشويق والمرح لعطلة عائلية نشطة.

وأيضاً يمكن تجربة ركوب الأمواج (سيرف ديسكفري)، والاستمتاع بتجربة خاصة في «سيرف أبوظبي»، أكبر منشأة أمواج صناعية في العالم، حيث يمكن تعلم ركوب الأمواج بسهولة، بفضل الأمواج المنتظمة.

كما يمكن تجربة شواء عائلية على الشاطئ في أجواء مريحة، وسط العائلة والأصدقاء في «باب النجوم - الحديريات»، علاوة على ألعاب شاطئية نشطة وتجارب مائية ممتعة لعطلة نهاية الأسبوع، والاستمتاع بـ«الكاياك» والتجديف والقوارب المائية في أجواء موسيقية.

وتضم الفعاليات ليلة سينمائية في الهواء الطلق على الشاطئ، وإمكانية مشاهدة فيلم مميز تحت النجوم في أجواء شاطئية هادئة، في تولوم - باب النجوم، كل يوم جمعة.