مفاجأة على الطائرة.. حامل تضع في الجو

شهدت رحلة جوية مفاجأة عندما وضعت امرأة حامل مولودتها قبل وصول الطائرة إلى وجهتها النهائية، وفق ما أعلنت شركة دلتا إيرلاينز الأميركية.

وكانت الرحلة، التي تستغرق خمس ساعات، متجهة من مدينة أتلانتا الجنوبية الشرقية في ولاية جورجيا، مساء الجمعة، إلى مدينة بورتلاند الشمالية الغربية في ولاية أوريغون، حيث كان من المقرر أن تصل قرابة الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي، لكن يبدو أن الطفلة لم تستطع الانتظار كل هذا الوقت، بحسب شركة الطيران، ووُلِدت قبل وصول الرحلة إلى وجهتها بنحو 30 دقيقة.

وساعد ممرضان وطبيب، تصادف وجودهم بين ركاب الرحلة البالغ عددهم 153، في عملية الولادة.