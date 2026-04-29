هديتان من «دبي سفاري» للعائلات قبل نهاية الموسم

أطلقت دبي سفاري بارك عرضين محدودي المدة، مع دخول الأسابيع الأخيرة من الموسم السابع، لتتيح للزوّار فرصة أخيرة للاستمتاع بتجربة استثنائية، قبل انتهاء الموسم في 31 مايو المقبل، وتماشياً مع «عام الأسرة» في الإمارات، صُمِم العرضان لاستقبال العائلات، وتقديم تجربة تجمع بين التعليم والحفاظ على البيئة والترفيه بطريقة مبتكرة وممتعة، ويوفر عرض «دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة للبالغين - باقة السفاري» للأطفال دون 12 عاماً، حيث يمكن لكل عائلة اصطحاب طفلين مجاناً مع كل تذكرة باقة السفاري للبالغين، بينما يتيح عرض «اشترِ 2 واحصل على 2 مجاناً - باقة السفاري» للزوّار شراء تذكرتين والحصول على اثنتين إضافيتين مجاناً.

وتضم «دبي سفاري» ست مناطق متنوعة توفر كلٌّ منها مغامرات وتجارب شائقة، ولضمان راحة تامة للزوّار خلال الصيف، تم تجهيز الوجهة بالكامل بمراوح تبريد رذاذية، وفي إطار التزام «دبي سفاري» المستمر بالحفاظ على البيئة، يُخصص جزء من قيمة كل تذكرة لدعم المبادرات التي تهدف إلى حماية الحيوانات داخل الوجهة وخارجها.