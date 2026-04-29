«وليد اللحظة».. ريشة عراقية بوجدان مصري ترصد الزمن الهارب

انطلق بالقاهرة، أمس، معرض «وليد اللحظة» للفنان التشكيلي وليد نايف، الذي عُرف بجذوره العراقية ووجدانه المصري الخالص.

ويواصل نايف في المعرض، الذي تستضيفه قاعة الزمالك للفنون، حتى 21 مايو المقبل، تقديم تجربته الفنية الخاصة في لغة تشكيلية متفرّدة يُصبح فيها الفن «رصداً لزمن هارب»، وذلك بحسب كُتيّب المعرض.

ويُقدّم نايف في معرضه الجديد، تجربة بصرية مغايرة عبر لوحات مزَج فيها بين هندسة المناظر وعفوية الارتجال الواعي، لتتحول إلى جدران زمنية بديلة يُعلن صاحبها من خلالها رفضه فكرة الزمن الساكن، مُستخدماً ألوان التربة والصدأ وتقنيات الخدش، ساعياً إلى ربط نقوش الكهوف الأولى بما أسماه جدران «السوشيال ميديا» المعاصرة، ليُقدّم عبر لوحات معرضه صرخة إنسانية في وجه الفناء.

ويرتكز معرض «وليد اللحظة» على فلسفة تقول إنه «لا يوجد الآن»، وإن الحاضر هو فعل عبور مراوغ يولد ويموت في النبضة ذاتها.

يشار إلى أن وليد نايف، المولود في نينوى بالعراق، والذي درس وعاش في القاهرة، هو فنان تشكيلي درس هندسة المناظر في المعهد العالي للسينما، وتمتد تجربته الفنية على مدار ثلاثة عقود، شارك خلالها في عشرات المعارض والملتقيات الفنية، وشارك في الإخراج الفني للعديد من مجلات الأطفال في العالم العربي.

. يُقدّم «نايف» في معرضه الجديد تجربة مزَج فيها بين هندسة المناظر وعفوية الارتجال الواعي.