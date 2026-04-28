في زمن صور الفلاتر.. أيام من البحث عن شابة مختفية لم يتعرف عليها أحد

أثارت قضية اختفاء شابة مؤخراً جدلاً واسعاً حول الإفراط في استخدام الفلاتر وأدوات تعديل الصور على الإنترنت.

وتعثرت جهود البحث عن شابة تبلغ من العمر 30 عاماً، فُقدت في ولاية تشياباس بالمكسيك مطلع هذا الشهر، بسبب اختلاف الصور التي استخدمتها الشرطة في ملصقات البحث عن المفقودين عنها اختلافاً كبيراً؛ ولذا لم يفلح أحد في التعرف عليها لأيام.

واختفت غريسيا غوادالوبي أورانتس ميندوزا ليلة 12 أبريل الجاري، في بلدية أوكوزوكواتلا دي إسبينوزا. وبعد بلاغ من عائلة الشابة، فعّلت الشرطة بروتوكول ألبا، وهو آلية تُفعّل إجراءات فورية للبحث عن النساء المفقودات.

وكجزء من البروتوكول، استخدمت الشرطة بعض صور غريسيا من مواقع التواصل الاجتماعي لإنشاء ملصقات بحث عن المفقودين، ثم وزعتها على الإنترنت وبين أفراد المجتمع المحلي. لكن ثمة مشكلة واحدة، فبحسب معارف الشابة، لا تشبهها الصور على الإطلاق! في مثل هذه الحالات، حيث يكون الوقت عاملاً حاسماً، وكل ساعة تمر تقلل من احتمالية العثور على الضحية حية، تلعب ملصقات المفقودين دوراً بالغ الأهمية، ولكن في هذه الحالة تحديداً، زادت هذه الملصقات من صعوبة تعرف السكان المحليين على الشابة المفقودة.

«كيف سيجدونها بصور مليئة بالفلاتر؟» كان هذا أحد التعليقات التي انتشرت على مختلف المنصات، مما يعكس تأثير هذه التفاصيل على فهم القضية. ولحسن الحظ، عُثر على الشابة حية بعد أيام على طريق سريع يربط أوكوزوكواتلا ببلدية خيكيبيلس، وهي لاتزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وتبقى ملابسات اختفائها ومكان وجودها سراً ريثما يتم التحقيق في القضية. وأثارت القضية جدلاً حول استخدام صور مواقع التواصل الاجتماعي في ملصقات المفقودين. فعلى الرغم من أنها أسهل مصدر لمثل هذه المواد البصرية المهمة، يقول الخبراء إن الإفراط في استخدام الفلاتر يعيق عمل الشرطة بدلاً من مساعدتها.

ونقل موقع «أوديتي» عن مستشار الأمن ديفيد ساوسيدو: «لقد حددت اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين منذ بعض الوقت أن نماذج تحديد الهوية الخاصة ببروتوكول ألبا تفشل بشكل متكرر عند محاولة تحديد مكان المفقودين، لأنها تُنشأ باستخدام صور من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم المستخدمون العديد من المرشحات وحتى برامج الذكاء الاصطناعي».