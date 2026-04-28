تغدر بصديقها وهو نائم بسيناريو مرعب.. النار تسببت ببتر يده

تواجه أميركية من لونغ آيلاند عقوبة السجن لمدة 25 عاماً لإلقائها عصا ديناميت على صديقها أثناء نومه، مما أدى إلى فقدانه يده وجزءاً من ذراعه أثناء محاولته التخلص من المتفجرات، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وأُدينت كيونّا وادل، البالغة من العمر 35 عاماً، مؤخراً، بتهم تتعلق بالحادثة التي وقعت في مارس 2024 بعد مشادة كلامية حادة بينهما، حسبما أفاد مكتب المدعي العام لمقاطعة سوفولك (نيويورك).

وصرح المدعي العام راي تيرني بعد صدور الحكم بالإدانة: «قد يتصاعد العنف المنزلي إلى مستويات مميتة، وهذه القضية تذكيرٌ مؤلمٌ بهذه الحقيقة».

وكانت وادل قد هددت باستخدام الديناميت ضد صديقها مراراً وتكراراً في الأشهر التي سبقت الحادثة، إلا أنه لم يتوقع أبداً أن تنفذ تهديدها وتغدر به.

وبحسب السلطات، غادر الصديقان شقة الضحية، الذي لم يُكشف عن هويته، بعد مشادة كلامية في 22 مارس 2024، لكنه عاد في النهاية وخلد إلى النوم.

وأثناء نومه، ألقت المرأة عبوة ناسفة في الغرفة التي كان فيها صديقها الذي استيقظ على صوت صفير، ثم رأى لهباً على الأرض لم يتمكن من إخماده مع نفاد الوقت، وفقاً لما أفادت به الشرطة. كما حاول التقاط العبوة وإلقاءها خارجاً، لكن القنبلة اليدوية الصنع انفجرت، مما أدى إلى تهشيم جزء كبير من يده، بحسب مصادر الشرطة.

وترنّح الرجل خارج المنزل، مستغيثاً، ورأى صديقته تفر من المكان.

وعند وصول الشرطة، نُقل على الفور إلى المركز الطبي بجامعة ناساو، حيث بُترت بقية يده وجزء من ذراعه، وفقاً لما أفادت به السلطات. وأُلقي القبض على وادل بعد يوم واحد فقط، واعترفت بالذنب في تهمة الاعتداء وحيازة أسلحة غير مرخصة. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة مرة أخرى للنطق بالحكم في 27 مايو.