أميركية تضع مولودتها خلال رحلة جوية داخلية

شهدت رحلة جوية مفاجأة عندما وضعت امرأة حامل مولودتها قبل وصول الطائرة إلى وجهتها النهائية، وفق ما أعلنت شركة دلتا إيرلاينز الأميركية.

وكانت الرحلة التي تستغرق خمس ساعات متجهة من مدينة أتلانتا الجنوبية الشرقية في ولاية جورجيا مساء الجمعة إلى مدينة بورتلاند الشمالية الغربية في ولاية أوريغون حيث كان من المقرر أن تصل قرابة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

لكن يبدو أن الطفلة لم تستطع الانتظار كل هذا الوقت، بحسب شركة الطيران، وولدت قبل وصول الرحلة إلى وجهتها بنحو 30 دقيقة.

وقال ناطق باسم شركة دلتا إيرلاينز في بيان أرسل لوكالة فرانس برس "نتقدم بخالص الشكر للطاقم والمتطوعين الطبيين في الطائرة الذين تدخلوا لتقديم الرعاية لإحدى المسافرات قبل الهبوط في بورتلاند".

وساعد ممرضان وطبيب تصادف وجودهم بين ركاب الرحلة البالغ عددهم 153، في عملية الولادة.

كما ساهم أفراد طاقم الطائرة الأربعة في تقديم المساعدة، وقد أوضحت الشركة أن موظفيها "يخضعون لتدريب طبي شامل للمساعدة عندما تحدث مواقف مماثلة".

وتواصل الطاقم مع العاملين في مراقبة الحركة الجوية للهبوط الاضطراري، واستقبلهم طاقم طبي طارئ عند هبوط الطائرة.

ونشرت وسائل إعلام أميركية الاثنين صورا للمرأة وطفلتها وهما بصحة جيدة.