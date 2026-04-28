38 ورشة في مكتبات دبي خلال مايو المقبل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تنظيم سلسلة من التجارب الثقافية المبتكرة، التي تحتفي بـ«عام الأسرة»، ضمن فعاليات مشروعها «مدارس الحياة»، الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، وستتضمن أجندة المشروع، خلال مايو المقبل، أكثر من 38 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تجمع بين المعرفة والإبداع، وتتيح لزوار مكتبات دبي العامة إمكانية تطوير مهاراتهم الشخصية والحياتية، وتنمية وعيهم الذاتي، واستكشاف روائع الأدب المحلي وجماليات الموسيقى والخط، إلى جانب إثراء معارفهم اللغوية.

وستشمل الفعاليات المتنوعة مركز الجليلة لثقافة الطفل، وفروع مكتبات دبي العامة.