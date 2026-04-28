«تاجر الفريج الصغير».. المحطة الثالثة تحتضن 20 حلماً واعداً

اجتذبت النسخة الثالثة من مبادرة «تاجر الفريج الصغير»، التي نظمتها مؤسسة فرجان دبي في منطقة مرسى بوليفارد، على مدار يومين، 20 مشروعاً متنوعاً، تسلط الضوء على الطاقات الواعدة، وتمنح الفرصة للجيل الجديد.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع رؤية إمارة دبي في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والإبداع، من خلال دعم المواهب الناشئة، وترسيخ مفاهيم الابتكار والعمل الحر لديهم.

وشهدت الفعالية مشاركة 20 مشروعاً لـ60 طفلاً، إذ استعرض المشاركون منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور، والتي تنوعت بين المأكولات والمشروبات، والحلوى، والملابس، والإكسسوارات، والنباتات، وتصميم شعارات الأندية الرياضية، ضمن تجربة تفاعلية تتيح لهم خوض غمار العمل التجاري بشكل مبسّط، إلى جانب تنظيم مجموعة من المسابقات وورش العمل المصاحبة، بما يعزز من قدراتهم الإبداعية، ويحفز روح التنافس الإيجابي لديهم، وتسعى المبادرة إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية وريادة الأعمال لدى الأطفال، من خلال إشراكهم في إدارة مشاريعهم الصغيرة والتفاعل المباشر مع الزوار.

من جانبها أكدت مدير «فرجان دبي»، علياء الشملان، أن المؤسسة مستمرة في تنظيم فعاليات «تاجر الفريج الصغير» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يعكس التزامها بدعم الطاقات الواعدة من الأطفال، وتعزيز حضورهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توفير بيئة حاضنة تُسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

وأضافت أن إقامة النسخة الثالثة من المبادرة في مرسى بوليفارد تأتي بهدف استقطاب أطفال جدد، وتشجيعهم على تقديم مشاريعهم الخاصة، بما يوسّع قاعدة المشاركين ويمنح الفرصة لمزيد من المواهب الناشئة للظهور.

جهود مشتركة

نظمت مؤسسة فرجان دبي النسخة الثالثة من مبادرة «تاجر الفريج الصغير»، بالشراكة مع بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع «منا وفينا» و«مرسى بوليفارد»، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الأطفال، وتوفير منصات مجتمعية تفاعلية تدعم تنمية مهاراتهم العملية.

• إقامة النسخة الثالثة من «المبادرة» تأتي بهدف استقطاب أطفال جدد وتشجيعهم على تقديم مشاريعهم الخاصة.

• أجواء احتفالية مُلهمة تشجع على الابتكار، وتدعم بناء شخصية الطفل وتنمية ثقته بنفسه.