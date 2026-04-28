20 مايو الموعد الأخير.. «أمازون» تُنهي دعم أجهزة القراءة القديمة

بدءاً من 20 مايو المقبل، ستُنهي شركة أمازون دعم أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية «كيندل» القديمة، التي أنتجت حتى عام 2012، وبدءاً من هذا التاريخ لن يكون بإمكان المستخدم سوى عرض وقراءة الكتب الإلكترونية المخزّنة مسبقاً على الأجهزة، ولن يتمكن من تنزيل أي كتب جديدة على الأجهزة المعنية.

وأوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا، أنه تتوافر أمام أصحاب هذه الأجهزة خيارات ثلاثة:

الأول مواصلة استعمال جهاز «كيندل»، إذ يمكن للمستخدم مواصلة استعمال قارئ الكتب الإلكترونية القديم، لذلك يجب تنزيل أكبر عدد من الكتب المرغوب فيها على قارئ الكتب الإلكترونية قبل حلول الموعد النهائي.

والخيار الثاني شراء جهاز جديد، فإذا رغب المستخدم في شراء قارئ كتب إلكترونية جديد فيمكنه استخدام قسيمة هدايا من برنامج «استبدال أمازون» لإعادة قارئ الكتب الإلكترونية القديم، إضافة إلى «كود خصم» أرسلته الشركة الأميركية للمستخدمين المعنيين كتعويض عبر البريد الإلكتروني، ويجب على المستخدمين الذين لم يتلقوا أي إشعارات، التواصل مع خدمة العملاء.

والخيار الثالث شراء جهاز من شركة منافسة، حيث يمكن شراء قارئ كتب إلكترونية من الشركات الأخرى المنافسة، ويوفر هذا الخيار للمستخدم عدم الارتباط بمكتبة واحدة، بل يمكنه تنزيل وقراءة جميع الكتب الإلكترونية بصيغة EPUB بغض النظر عن مكان شرائها، علاوة على أن أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية (EPUB)، تتيح خدمة الاستعارة الإلكترونية التي تُقدّمها المكتبات العامة.

لكن يجب مراعاة أنه لا يمكن نقل مكتبة أمازون الافتراضية عند تغيير النظام وشراء قارئ كتب إلكترونية جديد من الشركات المنافسة، وبالطبع يمكن للمستخدم قراءة جميع الكتب الإلكترونية التي تم شراؤها من مكتبة أمازون، عبر تطبيق «كيندل» على أي جهاز جوال، سواء جهاز «أندرويد» أو «آي أو إس» أو «ماك» أو حاسوب، أو عبر متصفح الإنترنت قارئ كيندل السحابي.

ومع ذلك تفتقر مثل هذه الأجهزة إلى شاشة العرض الإلكترونية عالية التباين والخالية من الوهج والانعكاسات، والتي تحاكي الورق، وهو السبب الرئيس الذي يدفع الكثيرين إلى شراء قارئ كتب إلكترونية خاص بهم في المقام الأول.