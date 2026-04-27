خبر سار لعشاق القهوة.. هذا ما وجدته دراسة طبية استمرت 43 عاماً

أكدت دراسة طبية استباقية واسعة النطاق أن تناول كميات معتدلة من القهوة المحتوية على الكافيين (2-3 أكواب يومياً) أو الشاي (1-2 كوب يومياً) يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، وإبطاء التدهور المعرفي، والحفاظ بشكل أفضل على القدرات المعرفية.

وأجريت الدراسة بالتعاون مع باحثين من مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام، وكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، ومعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، مستفيدة من تحليل بيانات 131821 مشاركاً في دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة العاملين في المجال الصحي، ونشرت الدراسة في مجلة الجمعية الطبية الأميركية (JAMA).

وقال المؤلف الرئيس للدراسة، الدكتور دانيال وانغ، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد: «عند البحث عن أدوات محتملة للوقاية من الخرف، رأينا أن شيئاً شائعاً كالقهوة قد يكون تدخلاً غذائياً واعداً، وقد أتاح لنا وصولنا الفريد إلى بيانات عالية الجودة من خلال دراسات استمرت لأكثر من 40 عاماً، متابعة هذه الفكرة».

وتعدّ الوقاية المبكرة من الخرف أمراً بالغ الأهمية، لأن العلاجات الحالية محدودة، وعادةً ما تُقدّم فوائد متواضعة فقط بعد ظهور الأعراض. ونتيجةً لذلك، يُركّز العلماء بشكل متزايد على عوامل نمط الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي، التي قد تؤثر على تطور التدهور الإدراكي.

ويحتوي كل من القهوة والشاي على مركبات مثل البوليفينولات والكافيين، والتي يُعتقد أنها تدعم صحة الدماغ. وقد تُساعد هذه المواد في تقليل الالتهاب والحدّ من تلف الخلايا، وكلاهما مرتبط بالتدهور الإدراكي.

وخضع المشاركون للمتابعة لمدة تصل إلى 43 عاماً، مع تقييمات متكررة للنظام الغذائي، وتشخيصات الخرف، والمشاكل الإدراكية الذاتية، والأداء الإدراكي الموضوعي. وحلّل الباحثون العلاقة بين استهلاك القهوة والشاي والقهوة منزوعة الكافيين ونتائج صحة الدماغ على المدى الطويل.

ومن بين أكثر من 130 ألف مشارك، أُصيب 11033 بالخرف خلال فترة الدراسة. وكان الأفراد الذين استهلكوا كميات أكبر من القهوة المحتوية على الكافيين أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 18% مقارنةً بمن نادراً ما يشربونها أو لا يشربونها أبداً. كما أبلغوا عن معدلات أقل من التدهور الإدراكي الذاتي (7.8% مقابل 9.5%)، وأداء أفضل في بعض الاختبارات الإدراكية الموضوعية.

ولوحظت أقوى التأثيرات لدى المشاركين الذين تناولوا من كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين، أو من كوب إلى كوبين من الشاي يومياً. ولم يظهر أن تناول كميات أكبر من الكافيين يسبب أي ضرر، بل على العكس، فقد أظهر فوائد مماثلة لتلك التي لوحظت مع نطاق الاستهلاك المعتدل الذي سلطت عليه الدراسة الضوء.