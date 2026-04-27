شاهد لمرة واحدة.. «إنستغرام» تختبر تطبيقاً جديداً

أكدت منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» قيامها باختبار تطبيق جديد لتبادل الصور باسم «إنستانتس»، ويتيح التطبيق الجديد، الموجود حالياً في إسبانيا وإيطاليا، للمستخدمين مشاركة صور تختفي تلقائياً، حيث تمكن مشاهدتها مرة واحدة فقط، وتبقى متاحة لمدة 24 ساعة بحد أقصى.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن تطبيق «إنستانتس» يتيح للمستخدم التقاط صورة بنقرة واحدة، من دون إمكانية التعديل عليها.

ولا يسمح التطبيق بتحميل الصور من ألبوم الكاميرا، بل يتيح فقط التقاط المحتوى ومشاركته باستخدام كاميرا التطبيق.