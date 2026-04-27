الأرشيف ينظم ورشة تُعرّف بـ «x71» والنزهات العائلية

لاستعراض النسخة الثانية من المشروع التفاعلي «x71»، الذي يتمحور هذا العام حول «النزهات العائلية»، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة تعريفية في إطار دعم مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة وتعزيز الترابط المجتمعي في دولة الإمارات.

وهدفت الورشة، التي قدمتها هند الزعابي، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى استثمار الطاقات والإبداعات الفنية لدى القطاعين التعليمي والمجتمعي، وتشجيع مشاركتهم في مجالات الثقافة الإماراتية والهوية الوطنية، من خلال التعبير بأعمال إبداعية مبتكرة ومتنوعة، تُجمع سنوياً لعرضها وإتاحتها للجمهور بمختلف الصيغ.

وسلطت الورشة الضوء على الركائز الاستراتيجية الثلاث للمشروع، وتشمل تعزيز هوية الأسرة عبر تشجيع المجتمع على تبني عقلية نمو الأسرة، وترسيخ الأسس الأسرية من خلال تهيئة بيئة داعمة لتأسيسها، إضافة إلى تمكين الأسرة عبر دعم الأدوار والعلاقات بما يعزز التماسك المجتمعي.

واستعرضت محاور المشاركة، التي تضم «ذاكرة الرحلات»، و«العادات والهوايات»، و«الألبوم العائلي»، و«المخيمات»، و«الترفيه المعاصر»، و«حول الإمارات»، ضمن مجالات إبداعية تشمل الشعر والأدب، والفنون البصرية والتعبيرية، والتصوير، والفنون الرقمية، والموسيقى والأداء.

كما قدمت الورشة شرحاً لمعايير التقييم، التي تركز على الارتباط بالهوية والتراث الإماراتي، ومستوى الإبداع والتفسير الأصيل، والمهارة الفنية والتقنية، والتأثير العاطفي وسرد القصص.