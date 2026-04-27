جوهانسبرغ تحتفي بالأناقة.. عروض «السيرك» تلفت أنظار العالم

انطلقت في مدينة جوهانسبرغ فعاليات أسبوع الموضة في جنوب إفريقيا، في حدث سنوي يُعدّ من أبرز منصات صناعة الأزياء في القارة، حيث اجتمع مصممون وعارضون ونقّاد من داخل جنوب إفريقيا وخارجها لاستعراض أحدث توجهات الموضة لموسم ربيع وصيف 2026.

وجاء العرض الافتتاحي هذا العام بطابع بصري قوي، حيث افتتحت العارضات الفعالية على منصة عرض أنيقة داخل موقع «سيرك» في جوهانسبرغ، وسط اهتمام عالمي وأجواء مزجت بين الإضاءة المدروسة والموسيقى الإيقاعية التي دعمت الإحساس الدرامي للتصاميم، وقد ركّز العرض على إبراز التنوع الثقافي والجمالي في جنوب إفريقيا، مع تقديم لوحات أزياء تجمع بين الجرأة المعاصرة واللمسات التراثية.

وقدّم المصمم غيرت يوهان كوتزي مجموعة اتسمت بالفخامة والتفاصيل الدقيقة، حيث ظهرت القصات الانسيابية إلى جانب الأقمشة اللامعة والتطريزات المعقدة التي تعكس هوية علامته المعروفة بالاهتمام بالتفاصيل والأنوثة القوية. كما تنوعت الألوان بين الدرجات الحيادية الهادئة والألوان الجريئة التي أضفت حيوية على المشهد العام للعرض. وجاء تنظيم العرض ليؤكد مكانة أسبوع الموضة كمنصة رئيسة للمصممين المحليين والإقليميين، إذ لا يقتصر على تقديم الأزياء فقط، بل يعمل أيضاً كمساحة لعرض الاتجاهات المستقبلية في صناعة الموضة في القارة الإفريقية.

ولم تقتصر العروض على نمط واحد، بل عكست تنوعاً لافتاً في الرؤى الإبداعية، فقد قدّم عدد من المصممين مجموعات مستوحاة من التراث الإفريقي، باستخدام أقمشة تقليدية ونقوش جريئة، أعيد توظيفها بأساليب حديثة تناسب الأسواق العالمية.

كما برزت الألوان الزاهية مثل الأصفر والبرتقالي والأخضر، إلى جانب الألوان الترابية، في إشارة إلى البيئة الإفريقية الغنية وتنوعها الطبيعي.

ويؤكد هذا الحدث عاماً بعد عام، أن جنوب إفريقيا باتت لاعباً مهماً في صناعة الأزياء، حيث يتقاطع فيها الإبداع المحلي مع الطموح العالمي، لتقديم صورة متجددة عن الموضة في القارة السمراء.