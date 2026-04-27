متطوعون يحاولون سحب حوت أحدب عالق قبالة ألمانيا

يعمل متطوعون على سحب حوت أحدب عالق قبالة جزيرة بول الألمانية في بحر البلطيق إلى بحر الشمال على متن بارجة في عملية تستغرق أياماً، حسبما أفاد منظمو العملية، أول من أمس.

وقال المسؤول التقني عن المبادرة الخاصة التي تقف وراء الخطة، فيليكس بونزاك، إن الحوت يمكن نقله خلال نحو ثلاثة أيام ونصف مروراً بجزيرة فيهمارن إلى مياه قريبة من زكاجن، على امتداد مسافة تزيد على 400 كيلومتر، مضيفاً أنه سيتم بعد ذلك إعادة تقييم حالته.

وذكرت سلطات ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن في شمال شرق ألمانيا أنها سمحت بالمضي قدماً في الخطة. وقال وزير البيئة الإقليمي، تيل باكهاوس، إن المسؤولية تقع على عاتق المنظمين. ويرى الأطباء البيطريون المشاركون أن الحوت في حالة جيدة تسمح له بالنقل.

وتقضي الخطة بنقل الحوت الذكر الذي يزن 12 طناً باستخدام بارجة. وفي حال ابتعاد الحوت سباحة أو تعذر تحميله، فإن جهاز تتبع مثبتاً به سيساعد في مراقبة موقعه، رغم أن المسؤولين أشاروا إلى أن الجهاز لا يعمل تحت الماء، ما يشكّل خطراً إذا غاص الحوت. وقال باكهاوس إن العمل جارٍ لإيجاد حل جديد.

كما نشرت الفرق حواجز مملوءة بالرمال لمنع الحوت من التوغل أكثر في المياه الضحلة مع ارتفاع منسوب المياه. ورصد الحوت لأول مرة في بحر البلطيق في أوائل مارس الماضي، وقضى معظم الوقت في مناطق ضحلة، ربما بسبب مرض.