جوقة من الهواة تملأ صربيا بـ «الغناء للجميع»

حققت جوقة من هواة موسيقى البوب، التي بدأت ببضع عشرات من المغنين، في بلدة صغيرة بصربيا، نجاحاً غير متوقع في أنحاء البلاد، تحت شعار «الغناء للجميع».

وبينما تنتشر جوقات المجتمع في دول أخرى، تعتبر نادرة نسبياً في صربياً، واجتذب هذا النهج، القائم على المتعة والبعد عن التوتر، مئات الأشخاص من مختلف الأعمار، ومعظمهم من النساء.

وتشجّع الجوقة، التي كُوّنت على غرار مشروعات مماثلة في الخارج، «الجميع من سن خمسة إلى 105 أعوام»، على الانضمام والغناء من أجل البهجة وتخفيف التوتر، وانتشرت جوقة «بوب هور»، منذ انطلاقها في بلدة صغيرة بوسط صربيا قبل أربعة أعوام، إلى 10 مدن في أنحاء البلاد، وتسعى إلى التوسع بقدر أكبر، وبالفعل نجحت في ذلك، إذ يحرص أعضاؤها على الانتظام في التدريبات والبروفات، من أجل المساهمة في نشر البهجة تحت شعار «الغناء للجميع»، يُشار إلى أن الانضمام للجوقة لا يتطلب إجراء اختبارات أداء أو أخرى صوتية، كما لا يشترط على الأعضاء الجدد معرفة كيفية قراءة النوتة الموسيقية.