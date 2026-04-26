حلق يكاد يقتل صاحبته.. كيف وصل إلى الرئة؟

عانت مونيكا ديانيرا كابريرا باراخاس من سعال مزعج استمر لنحو شهر، فقررت استشارة الطبيب. توقعت أن تكشف الأشعة السينية عن مشكلة، لكن ما لم تتوقعه أبداً هو رؤية حلق أنفها.

وفي مقطع فيديو على «تيك توك» حصد ملايين المشاهدات، قالت مونيكا إنها لم تلاحظ في البداية حتى أن ثقب الحاجز الأنفي مفقود، وعندما لاحظت غيابه أخيراً، لم يخطر ببالها أبداً أنها استنشقته عن طريق الخطأ.

وأضافت مونيكا لموقع creatorzine.com: «النظرية الوحيدة التي لدي، والتي أخبرت بها طبيب الرئة، هي أنني نمت، فسقطت الكرة الصغيرة، وانتهى الأمر. كنت مستلقية على ظهري، ولم أنتبه، وهكذا حدث ذلك».

وسرعان ما تحولت صدمة مونيكا الأولية إلى خوف على حياتها، عندما أخبرها الأطباء أن الحلقة المعدنية الدائرية كانت على بُعد 0.5 مليمتر فقط من شريانها الأورطي. وكان من المقرر أن تخضع لعملية جراحية طارئة، لكن ما كان من المفترض أن يستغرق 20 دقيقة استغرق ساعة ونصف تقريباً وانتهى بالفشل.

وقالت الشابة البالغة من العمر 26 عاماً: «لقد استغرق الأمر ساعة و20 دقيقة، وما زالوا غير قادرين على إزالته لأنه كان ملتصقاً بجسدي»، مضيفة أنها بحاجة إلى الخضوع لإجراء ثانٍ أكثر تعقيداً لإزالة ثقب الأنف.

ولحسن حظ الشابة، كانت العملية الثانية ناجحة، لكن الأطباء أخبروها أنها محظوظة للغاية لأنها مازالت على قيد الحياة. فلو اخترق ثقب الأنف المعدني رئتها أو أكبر أوعية دموية فيها، لكانت على الأرجح قد توفيت بسبب انهيار الرئة أو تمزق الشريان الأورطي.

وقالت: «أحب حلق الأنف، وقد أعجبني ثقب الحاجز الأنفي، لكن في حالتي، لن أكرر التجربة بسبب الرعب الذي عشته».

أما عن كيفية انفصال الحلق عن الحاجز الأنفي ووصوله إلى رئتيها، فتعتقد الشابة أن إحدى السدادات المعدنية في أحد طرفي الثقب سقط، وسقط الحلق ببساطة في حلقها أثناء نومها على ظهرها، فاستنشقتها.