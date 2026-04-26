«هجرة» يحصد جائزة مهرجان أسوان لأفلام المرأة

فاز فيلم «هجرة» للمخرجة ​السعودية شهد أمين بجائزة أفضل ‌فيلم ​طويل بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته العاشرة التي أسدل الستار عليها أول من أمس، في جنوب مصر، كما حصل بطل الفيلم نواف الظفيري على جائزة أفضل ممثل.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الهولندي «عاملها كسيدة» للمخرجة بالوما أجوليرا ‌فالديبينيتو، فيما حصلت بطلة الفيلم نيكي بلاس على جائزة أفضل ممثلة.

وذهبت جائزة ‌الإخراج إلى ألفارو أولموس تورييكو ‌من بوليفيا عن فيلم «ابنة الكوندور»، كما ‌ذهبت جائزة السيناريو ‌إلى فيلم «البيت البرتغالي» للمخرجة أفيلينا برات.

وفي مسابقة الأفلام ​القصيرة، فاز ‌بالجائزة ​الفيلم الفرنسي (لقد قضينا وقتاً ممتعاً)، أو «وي هاد فان» من تأليف وإخراج ليندا لو.

وفازت المغربية راندا ​معروفي بجائزة الإخراج عن فيلم «المينة»، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الإيطالي «النموذج الكانيبالي» من إخراج جنيفرا سولارولي.

وانطلق المهرجان ‌في 20 الجاري، وكرّم ​الممثلة المصرية ليلى علوي والممثلة السورية سلاف فواخرجي والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دوروتا كوبيلا فيلخمان.