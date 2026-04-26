مطعم ياباني يدخل «غينيس» بأغلى سمكة تونة في التاريخ

حطّمت إحدى سلاسل مطاعم السوشي في اليابان الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لأغلى سمكة تونة تُباع في مزاد، بعد أن بلغت 510.3 ملايين ين (نحو 3.2 ملايين دولار) في أول مزاد لهذا العام 2026، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أمس.

وتم اصطياد سمكة التونة، بزعانف زرقاء، يبلغ وزنها 243 كيلوغراماً، قبالة سواحل أوما في محافظة آوموري، بشمال شرق اليابان.

واشترت شركة «كيومورا كوربوريشن» (المالكة لسلسلة مطاعم «سوشي زانماي») السمكة العملاقة من سوق تويوسو للأسماك في طوكيو، في الخامس من يناير الماضي.

وجرى تقطيع السمكة داخل فرع تسوكيجي الرئيس للسلسلة، ثم قُدمت في مطاعمها المنتشرة في مختلف أنحاء اليابان.

وخلال حفل تسلّمه شهادة «غينيس» الذي أقيم في 20 الجاري، قال رجل الأعمال الياباني، كيوشي كيمورا، رئيس شركة كيومورا، والشهير بلقب «ملك التونة»: «سنواصل تقديم التونة عالية الجودة العام المقبل وما بعده».

وهذا هو الإنجاز الثاني للشركة في موسوعة الأرقام القياسية، ففي 2013، سجّلت رقماً قياسياً بشرائها تونة زرقاء الزعانف بـ155.4 مليون ين في أول مزاد لذلك العام.

وبحسب حكومة طوكيو، فإن قيمة الشراء هذا العام هي الأعلى منذ بدء توافر بيانات مماثلة في عام 1999.