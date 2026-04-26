عودة محتملة لظاهرة النينيو في منتصف 2026

رجّحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أمس، حدوث ظاهرة «النينيو» ابتداءً من منتصف العام الجاري، ما سيؤثر في درجات الحرارة ومعدلات الأمطار في أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى تغير ملحوظ في المحيط الهادئ الاستوائي، موضحة أن درجات حرارة سطح المياه ترتفع بسرعة، ما يُنذر بعودة محتملة لظاهرة «النينيو» بين شهري مايو ويوليو المقبلين، متوقعةً للأشهر الثلاثة المقبلة أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد على سطح الأرض الظاهرة، إلى جانب تقلبات محلية في معدلات هطول الأمطار.

وتتميز ظاهرة «النينيو» بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من تسعة أشهر إلى 12 شهراً، وهي ليست مرتبطة مباشرة بالتغير المناخي، لكن العلماء يعتقدون أن الاحتباس الحراري قد يزيد من حدة وتكرار هذه الظواهر.