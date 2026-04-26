«الصحة العالمية» تعتمد أول دواء للملاريا مخصص للرُضّع

أعلن مسؤولون، أول من أمس، أن منظمة الصحة العالمية قامت، للمرة الأولى، بتقييم واعتماد دواء للملاريا مخصص للرضّع.

وتزامناً مع اليوم العالمي للملاريا، الذي يوافق 25 أبريل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نسخة الدواء المركب «أرتيميثير لوميفانترين» صُممت خصيصاً لحديثي الولادة والرضّع الذين يصل وزنهم إلى خمسة كيلوغرامات. وقد يسهم هذا الدواء في سد فجوة في الرعاية الصحية لنحو 30 مليون رضيع يولدون سنوياً في المناطق الموبوءة بالملاريا في أنحاء إفريقيا. وحتى الآن، يُعالج العديد منهم بجرعات مخصصة للأطفال الأكبر سناً، وهو ما ينطوي على خطر حدوث آثار جانبية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات للرضّع والبالغين، للحد قدر الإمكان من التعرض للدغات البعوض منذ البداية. ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون 75% من الوفيات المرتبطة بالملاريا.