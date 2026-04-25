واتساب يقترب من تجربة ماسنجر على «أندرويد»

يعمل تطبيق «واتساب» على إضافة دعم كامل لميزة فقاعات الإشعارات على نظام أندرويد، في تحديث يُعيد للأذهان تجربة «رؤوس الدردشة» التي قدّمها تطبيق ماسنجر التابع لشركة ميتا منذ سنوات، في خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة المستخدم.

وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، فإن الإصدارات التجريبية الحديثة من التطبيق تكشف عن تطوير فعلي لدمج الفقاعات بشكل أوسع داخل النظام، بحيث يمكن تحويل المحادثات إلى نوافذ عائمة تظل نشطة فوق التطبيقات الأخرى.

تعتمد الميزة على ما يُعرف بـ "Chat Heads" أو "رؤوس الدردشة"، وهي فقاعات صغيرة تظهر على شكل صورة جهة الاتصال، ويمكن الضغط عليها لفتح المحادثة في نافذة عائمة دون الحاجة للخروج من التطبيق الحالي.

وتتيح هذه التجربة للمستخدمين التنقل بين المحادثات بسهولة، مع إبقاء الدردشة نشطة في الخلفية بشكل دائم.

وفقاً للتسريبات، عند وصول رسالة جديدة من جهة اتصال أو مجموعة، ستظهر فقاعة عائمة على الشاشة مباشرة، سواء كان المستخدم داخل تطبيق آخر أو على الشاشة الرئيسية.

وتعرض الفقاعة صورة الحساب الشخصي مع أيقونة صغيرة لواتساب، وعند الضغط عليها يتم فتح نافذة مصغرة للمحادثة تتيح القراءة والرد الفوري دون الحاجة لفتح التطبيق بالكامل.

وبهذا الشكل تتحول الفقاعات إلى نافذة تواصل سريعة تبقي المحادثات في متناول اليد طوال الوقت.

تشير التقارير إلى أن واتساب سيمنح المستخدمين حرية التحكم في الميزة، حيث يمكن تفعيلها أو إيقافها في أي وقت في حال تسببها في إزعاج أثناء الاستخدام.

ويدعم نظام أندرويد 10 فقاعات الإشعارات بشكل رسمي، لكن الوظائف المتاحة فيه محدودة نسبياً، بينما أصبحت أكثر استقراراً وتكاملاً في أندرويد 11 والإصدارات الأحدث، ما يجعلها أكثر قابلية للاستخدام داخل تطبيقات المراسلة مثل واتساب.

ومع ذلك، تعتمد الميزة على دعم التطبيق نفسه وإعدادات النظام، ما يعني أنها لن تعمل تلقائياً على جميع الأجهزة، بل تحتاج إلى تفعيل يدوي من إعدادات الهاتف.

ولا تزال فقاعات واتساب قيد التطوير، وفق ما أورده موقع "WABetaInfo"، حيث يعمل التطبيق على تحسين طريقة دمجها داخل الواجهة لضمان تجربة سلسة.

ومن المتوقع أن يتم طرح الميزة تدريجيًا ضمن تحديث مستقبلي، مع اختبارها أولًا على مجموعة محدودة من المستخدمين قبل تعميمها بشكل واسع.